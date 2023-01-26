Нардеп решил устроить депутатский прием в Таиланде

Скандальный нардеп Николай Тищенко отправится в Таиланд, чтобы встретиться с украинской общиной и провести там депутатский прием. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствует объявление о встрече с народным избранником на официальной странице Посольства Украины в Таиланде в Facebook.

Николай Тищенко. Фото: из открытых источников

"Посольство приглашает на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд", — сообщает пресс-служба посольства Украины в Таиланде.

При этом стоит напомнить, что по решению СНБО нардепы и другие чиновники могут покидать территорию страны во время военного положения исключительно в служебные командировки.

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