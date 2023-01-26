Нардеп решил устроить депутатский прием в Таиланде

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Кравцев Сергей
Скандальный нардеп Николай Тищенко отправится в Таиланд, чтобы встретиться с украинской общиной и провести там депутатский прием. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствует объявление о встрече с народным избранником на официальной странице Посольства Украины в Таиланде в Facebook.
Николай Тищенко. Фото: из открытых источников
При этом стоит напомнить, что по решению СНБО нардепы и другие чиновники могут покидать территорию страны во время военного положения исключительно в служебные командировки.
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Обсуждения
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ПТНПНХ
сегодня, 16:31
Дмитрий, ти москаль чи Українець. Якщо ти чмоня москаль та бидло то пиши про свого пуйла і своїх депутатів. А якщо ти Українець то пиши на рідній мові. А то із-за таких "какая разница" у нас йде війна.
Дмитрий
сегодня, 16:13
А как это тупое быдло выехало после указа?
Дмитрий
сегодня, 16:13
А как эта тупая паскуда выехала? После указа.... Когда ж уже это быдло уберут делать каклеты
Дмитрий
сегодня, 16:11
А как эта паскуда выехала ?