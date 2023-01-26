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Нардеп решил устроить депутатский прием в Таиланде

Нардеп Тищенко отправился в Таиланд – "улучшать взаимодействие с украинской общиной"

сегодня, 15:52 comments1715
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Автор:

Кравцев Сергей

Скандальный нардеп Николай Тищенко отправится в Таиланд, чтобы встретиться с украинской общиной и провести там депутатский прием. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствует объявление о встрече с народным избранником на официальной странице Посольства Украины в Таиланде в Facebook.

Нардеп решил устроить депутатский прием в Таиланде

Николай Тищенко. Фото: из открытых источников

"Посольство приглашает на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд", — сообщает пресс-служба посольства Украины в Таиланде.

При этом стоит напомнить, что по решению СНБО нардепы и другие чиновники могут покидать территорию страны во время военного положения исключительно в служебные командировки.                                                          

Читайте также на портале "Комментарии" — в краткосрочной перспективе РФ прибегнет к наступательным действиям, в которых потеряет много личного состава, сил и средств. После того, как она потерпит ряд существенных поражений на поле боя, начнется разброд и шатание внутри страны-агрессора с вероятностью ее распада, прогнозирует советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, формула скорейшего окончания войны проста – больше оружия, которое просит Украина. Согласны ли с такими утверждениями? Какова вероятность краха РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский эмоционально высказался о переговорах с российским диктатором Путиным.

Нардеп решил устроить депутатский прием в Таиланде - фото 2




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Обсуждения

ПТНПНХ

сегодня, 16:31

Дмитрий, ти москаль чи Українець. Якщо ти чмоня москаль та бидло то пиши про свого пуйла і своїх депутатів. А якщо ти Українець то пиши на рідній мові. А то із-за таких "какая разница" у нас йде війна.

Дмитрий

сегодня, 16:13

А как это тупое быдло выехало после указа?

Дмитрий

сегодня, 16:13

А как эта тупая паскуда выехала? После указа.... Когда ж уже это быдло уберут делать каклеты

Дмитрий

сегодня, 16:11

А как эта паскуда выехала ?

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