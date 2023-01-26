Зеленский эмоционально высказался о переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него не вызывает интерес возможность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом он заявил, что всей мировой общественности стоит обратить внимание на очень важную деталь – Кремль якобы выступает за мирные переговоры, диалог, но при этом атакует обстреливает мирные украинские города ракетами. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на интервью Зеленского "Sky News".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Владимира Зеленского попросила прокомментировать, считает ли он, что его переговоры с Путиным могли бы положить конец войне? На это президент ответил, что ему уже не интересны такая встреча.

"Мне это не интересно. Неинтересно встречаться, неинтересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России", — отметил Владимир Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что ВСУ точно не собираются воевать на территории России, поскольку люди являются приоритетом.

"Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Вот и все", — добавил глава государства.

На вопрос, не слишком ли поздно для переговоров, Зеленский сказал: "После полномасштабного вторжения для меня Путин – никто".

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