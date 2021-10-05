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Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний: как голосовали нардепы

Процедуру инициировала фракция "Слуга народа"

сегодня, 12:33
Автор:

Елизавета Черных

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отстранен от ведения пленарных заседаний парламента на два дня. Соответствующее решение нардепы приняли во вторник, 5 октября. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады. 

Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний: как голосовали нардепы

Дмитрий Разумков - фото из открытых источников

Отмечается, что за такое решение проголосовало 240 народных избранников. Сама процедура была инициирована "слугами народа", группой "Довіра" и "За майбутнє" из-за нарушения Разумковым регламента. 

Так, голоса депутатов фракций распределились таким образом: 

"Слуга народа" — за — 200 голосов, против — шесть

ОПЗЖ — за — 0 голосов, против — 24

"Голос" — за — три голоса, против — десять

"Батьківщина" — за — 0 голосов, против — 18

"Европейская солидарность" — за — 0 голосов, против — 27

"Довіра", — за — 18 голосов, против — один

Отметим, что в президентской фракции "Слуга народа" пытаются ускорить процедуру отставки главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова с занимаемой должности. Сам же Разумков заявляет, что на его стороне регламент, следовательно, ускорить процедуру не получится и все пройдет согласно действующего законодательства. Но, чем ближе день голосования. Тем активнее торги. С одной стороны, Банковая пытается перестраховаться, чтобы хватило голосов за отставку. С другой сторону, в игру может включиться Разумков, попытавшись омрачить Офис президента нехваткой голосов. Об этом рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

Кроме того, эксперты рассказали изданию "Комментарии", когда ожидать отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова и ожидать ли вообще. Детальнее — в нашем материале. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/razumkova-otstranili-vedeniya-plenarnyh-zasedaniy-1633423530.html
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Обсуждения

фенікс

сегодня, 12:02

Наступним кроком щодо "іудушки разумкова" має бути вигнання з партії "Слуга народу" та позбавлення депутатського мандату. Нехай іде на вибори від власної партії "прислужники олагархату" і діє далі "згідно закону" .

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