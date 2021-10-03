"Слуги" в Трускавце начали собирать подписи за отставку Разумкова: прогноз увольнения

Что стоит за попытками лишить Дмитрия Разумкова кресла спикера парламента, причем за его спиной? Почему в Офисе президента открещиваются от этого – мол, тут личная инициатива главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии? Что можно сказать о том, как вопрос решается на слете "слуг" в Трускавце, где якобы уже собрали достаточное количество подписей за рассмотрение вопроса об отставке руководителя ВР? Каков прогноз – снимут/не снимут и почему? Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина"

Дмитрий Разумков - фото из открытых источников





Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что на данный момент речь идет не о "попытках", а о "попытке", скорее даже об анонсе "попытки" снять Разумкова.





"Вопрос об отставке Разумкова возник бы неизбежно, – отмечает он. – Было очевидно еще с осени прошлого года, что спикер ВР стал постепенно дистанцироваться от президентской команды, всё сильнее проявляет самостоятельную политическую позицию. Противоречия между Разумковым и президентской командой накапливались и усиливались. А по закону об олигархах они обострились, вышли в публичную сферу. Разрыв стал почти неизбежным".





Владимир Фесенко акцентирует, что для президента Зеленского важна командность в действиях своих соратников. А если кто-то нарушает принцип действий как единой команды, Зеленский с такими людьми расстается. Рано или поздно. Так было, к примеру, с бывшим главой Офиса президента (ОП) Андреем Богданом, с некоторыми другими.





"То, что в ОП открещиваются от инициативы отставки Разумкова с должности спикера ВР, является, возможно, тактический приемом, – продолжает политолог. – Смысл его – снять напряжение внутри фракции "Слуга народа" (СН) по конфликтному вопросу снятия спикера. И сделать это перед встречей с резидентом. При этом в Трускавце происходил зондаж позиции отдельных депутатов фракции по данному вопросу (через сбор подписей за отставку)".





Эксперт не исключает, что Разумкову посылали одновременно и сигналы о возможности отставки, и о том, что окончательное решение еще не принято. Но, судя по тому, что спикер так и не появился в Трускавце, решение об отставке уже окончательно сформировано.





По мнению Владимир Фесенко, решение это принималось президентом и его ближайшим окружением с учетом настроений внутри фракции "Слуга народа". А индикатором этих настроений стало количество нардепов СН, готовых подписать обращение с инициативой отставки председателя ВР.





Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский так поясняет события, стремительно развивающиеся сейчас вокруг спикера Верховной Рады:





"Пребывание во власти всегда уменьшает уровень поддержки. Нарастить его Зеленский очевидно не может. Работая сначала по главным политическим оппонентам (Порошенко, Тимошенко, Медведчук, Кличко), иногда на опережение, сейчас президент пытается укрепить власть, делая кадровые ротации. Меняя личностей, имеющих некое "собственное мнение" – на абсолютно подконтрольных, управляемых, послушных руководителей".





Тренд, по словам эксперта, был задан около полугода назад. И рано или поздно любой неподконтрольный спикер ВР с собственным мнением, независимо от фамилии, стал бы неудобен для Зеленского.





"Если маркерно посмотреть по кадровым решениям последнего времени, понятно, что Зеленский пытается подмять под себя всю власть. А этот процесс называется не иначе как узурпация, – подчеркивает Владислав Дзивидзинский. – После увольнения летом министра внутренних дел (с 2014 года) Арсена Авакова – спикер Дмитрий Разумков оставался одним из немногих во власти, кто имел собственное мнение и умел его отстаивать. Это не устраивало как минимум Офис президента, его главу Ермака, а скорее всего – и самого Зеленского".





Эксперт акцентирует: Разумкову не раз предлагалось идти на уступки, делать "как нужно". Но он зачастую предпочитал делать "как правильно".



"Можно вспомнить заседания СНБО, где он не голосовал за спорные закрытие телеканалов и санкции; отправку контраверсийных законопроектов на рассмотрение Венецианской комиссии; указание на ошибки в законопроектах, которые депутаты под нажимом ОП принимали впопыхах. На сегодняшний момент фигура, которая не подчиняется ОП, стала явно неудобной. А Разумков свою позицию не менял – и менять не собирается. А потому, по мнению ОП, следует поменять самого Разумкова, – поясняет Владислав Дзивидзинский. – То, что в ОП открещиваются, что это именно их решение (а мы ведь понимаем, что оно – именно их), думаю, связано с нежеланием, чтобы недовольство от такого снятия переводилось непосредственно на Зеленского".





Со ссылкой на свои источники, эксперт сообщил, что подписные листы с целью сбора подписей под инициативой снятия спикера, готовы подписать далеко не все в СН. Но нужные для внеочередного заседания парламента 150 подписей, всё же, собрали.





"Так что из Трусковца в Киев Арахамия вернется с необходимыми подписями для созыва внеочередной сессии. И для внесения в повестку дня вопроса об отставке Разумкова, – продолжает эксперт. – По инсайдерской информации, ближайшее окружение Разумкова не только не собиралось подписывать соответствующие подписные листы, но и не будет голосовать за отставку спикера. А это значит, что нас ждет как минимум партийно-фракционный кризис "Слуги народа", а как максимум – и политический кризис".





Владислав Дзивидзинский предполагает, что собрать необходимые 226 голосов за отставку будет непросто. А потому в ход идут все рычаги.





"Силовики и Зеленский поехали в Трускавец не просто так. Им важно объяснить монобольшинству, КАК надо голосовать, и ЧТО может быть, если их не поймут. Параллельно точно идет работа с сателлитами – группами "Доверие", "За будущее", частью "Голоса". Всё это увеличивает вероятность отставки Разумкова, даже если часть СН откажется голосовать", – отмечает Владислав Дзивидзинский.





Он считает, что оппозиционные силы в парламенте точно не будут поддерживать отставку Разумкова, хоть он и является представителем СН.





"Наличие политического опыта дает им понимание последствий ситуации. И я более чем уверен, что ОПЗЖ, "Евросолидарность", "Батькивщина", определенная часть СН не дадут голоса за отставку Разумкова. Думаю, именно размер этой части "слуг" и определит итог голосования, – говорит Владислав Дзивидзинский. – Если же говорить о последствиях, то мне кажется, что Зеленский идет ва-банк. Такими действиями он обеспечивает один важный для себя аспект – сохранение рычагов влияния на все ветви власти и подразделения. Но он запускает (осознанно или нет – неизвестно) каскад последствий, который в ОП не умеют просчитывать. А именно: подобные процессы являются узурпацией власти, что, уверен, осудят в ЕС и США. И о чём будет громко говорить внутренняя оппозиция. Это приведет к давлению на Зеленского, к его не усилению, а ослаблению. И станет хорошим повод для шантажа со стороны государства-агрессора – России. Не исключено, что военным давлением – накоплением военной техники у границы, обострением на Донбассе и так далее".





По мнению эксперта, пойти на такой шаг, понимая, что будет давление, можно или в попытке, несмотря ни на что, подольше удержаться во власти, благодаря контролю над всеми органами власти, удержаться при власти. Или по согласованию с кем-то из серьезных центров мирового влияния.

"Сомневаюсь, что это Европа или США. И появляются мысли по поводу некой договоренности с другими странами, включая Россию", – резюмирует Владислав Дзивидзинский.





Напомним, 1 октября началось большое совещание партии "Слуга народа" в Трускавце. Один из ключевых вопросов, что там будет рассматриваться, отставка спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова. Известно, что президент Владимир Зеленский также должен появиться на этом заседании фракции.

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