Отставка Разумкова: когда ожидать увольнения спикера ВР и ожидать ли вообще

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Елизавета Черных
Ситуация с вероятной отставкой председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова набирает обороты. Фракция "Слуга народа" не желает с ним встречаться. Часть председателей комитетов покинула сегодня согласительный совет.
Дмитрий Разумков - фото: Верховная Рада
Сам Разумков уверяет, что процедуры, в том числе отзыва с должности председателя Верховной Рады Украины, будут происходить строго по регламенту. И поясняет, что таким путем снять его на этой неделе не получится.
Как могут события развиваться дальше? Уберут ли Разумкова на этой неделе? Что будет, если для этого у "слуг" не хватит сил? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник уверен, что судьба Разумкова стала ясна, когда он публично не поддержал идею президента Зеленского касательно законопроекта об олигархах.
По словам эксперта, когда стало ясно, что Разумков не намерен выполнять волю Зеленского, тот перестал считать спикера ВР членом своей команды. Соответственно, далее логичным был шаг по снятию Разумкова с этой должности.
"Думаю, что "Слуги народа" даже не рассматривают варианта, что у них не хватит голосов за отставку Разумкова. Но если случится что-то необычное, и СН не соберет нужных голосов, то начнется "охота на ведьм". Это точно приведет к усилению центробежных сил в самой пропрезидентской фракции. Будут звучать публичные обвинения в работе против президента. И усилится давление на парламентариев, вплоть до того, что их будут вынуждать сложить мандаты, – прогнозирует Николай Мельник. – И всё же, скорее всего, уже есть как минимум 230 голосов, чтобы протянуть решение о снятии спикера".
Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко считает, что Разумков сейчас в первую очередь пытается по максимуму использовать свою функцию как медиатора, как человека, который может договариваться с разными группами и создавать консенсус.
По мнению эксперта, именно для этого Разумков и собирается говорить с фракциями.
Он считает, что ОП хочет провести голосование именно на этой неделе, чтобы снять спикера на волне после Трускавца, где президента пытался мобилизовать фракцию.
"В случае нехватки голосов, придется привлекать союзников, – отмечает эксперт. – В первую очередь партийные группы "Довіра" и "За майбутнє", которые традиционно страхуют голосами Банковую".
Ранее "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский высказался о возможной отставке Разумкова.
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