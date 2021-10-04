Отставка Разумкова: когда ожидать увольнения спикера ВР и ожидать ли вообще

Ситуация с вероятной отставкой председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова набирает обороты. Фракция "Слуга народа" не желает с ним встречаться. Часть председателей комитетов покинула сегодня согласительный совет.

Дмитрий Разумков - фото: Верховная Рада

Сам Разумков уверяет, что процедуры, в том числе отзыва с должности председателя Верховной Рады Украины, будут происходить строго по регламенту. И поясняет, что таким путем снять его на этой неделе не получится.

Как могут события развиваться дальше? Уберут ли Разумкова на этой неделе? Что будет, если для этого у "слуг" не хватит сил? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Если случится что-то необычное, и СН не соберет нужных голосов, то начнется "охота на ведьм"

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник уверен, что судьба Разумкова стала ясна, когда он публично не поддержал идею президента Зеленского касательно законопроекта об олигархах.

"Он пошел не просто против идеи президента. Он пошел против той концепции, той конфигурации, которую видел Владимир Александрович. И действовал тут Разумков однозначно в интересах третьих лиц, – отмечает Николай Мельник. – Кто были эти третьи лица – довольно интересный вопрос. Против этого законопроекта выступали Медведчук, Порошенко. И, судя по голосованию, частично – Коломойский. Кто из этих трех игроков решил перетянуть Разумкова на свою сторону, пока до конца не ясно. Но ясно, что сам по себе этот законопроект олигархам не особо мешал"

По словам эксперта, когда стало ясно, что Разумков не намерен выполнять волю Зеленского, тот перестал считать спикера ВР членом своей команды. Соответственно, далее логичным был шаг по снятию Разумкова с этой должности.

"Думаю, что "Слуги народа" даже не рассматривают варианта, что у них не хватит голосов за отставку Разумкова. Но если случится что-то необычное, и СН не соберет нужных голосов, то начнется "охота на ведьм". Это точно приведет к усилению центробежных сил в самой пропрезидентской фракции. Будут звучать публичные обвинения в работе против президента. И усилится давление на парламентариев, вплоть до того, что их будут вынуждать сложить мандаты, – прогнозирует Николай Мельник. – И всё же, скорее всего, уже есть как минимум 230 голосов, чтобы протянуть решение о снятии спикера".

Разумков пытается создавать рамку входа в политику в новом – постспикерном, оппозиционном – качестве

Глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко считает, что Разумков сейчас в первую очередь пытается по максимуму использовать свою функцию как медиатора, как человека, который может договариваться с разными группами и создавать консенсус.

Потому Разумков таким образом ищет адекватный для себя формат выхода из ситуации, чтобы отставка не выглядела политическим поражением", – поясняет Ярослав Божко действия спикера. "Фракция "Слуга народа" и Банковая уже начала работу по его снятию с должности спикера. Показательным стал сбор соответствующих подписей в Трускавце.

По мнению эксперта, именно для этого Разумков и собирается говорить с фракциями.

"По сути, в его окружении, а также на Банковой все понимают, что скорая отставка – это только вопрос времени. Но Разумков пытается создавать рамку входа в политику в новом – постспикерном, оппозиционном – качестве", – отмечает Ярослав Божко.

Он считает, что ОП хочет провести голосование именно на этой неделе, чтобы снять спикера на волне после Трускавца, где президента пытался мобилизовать фракцию.

"В случае нехватки голосов, придется привлекать союзников, – отмечает эксперт. – В первую очередь партийные группы "Довіра" и "За майбутнє", которые традиционно страхуют голосами Банковую".

Ранее "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский высказался о возможной отставке Разумкова.

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