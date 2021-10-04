Очень дерзко: в «Слуге народа» отбросили просьбу Разумкова о встрече

Главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову было отказано во встрече с фракцией "Слуга народа", которая и делегировала его на пост главы парламента. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщил сам Разумков на заседании Согласительного совета парламента 4 октября.

Дмитрий Разумков Фото: сайт Верховной Рады

Дмитрий Разумков отметил, что его инициативой было провести встречу с провластной фракцией "Слуга народа" сегодня в 18.00. Спикер добавил, тема встречи ни для кого не секрет – это инициатива нардепов "Слуги народа" продвигать вопрос о снятии его с должности главы Верховной Рады. Но предложение о встречи было отброшено. Отказ был подтвержден официальным письмом от фракции "Слуга народа" на имя главы Верховной Рады.

Далее Дмитрий Разумков публично обратился к главе "Слуги народа" Александру Корниенко, присутствующему на Согласительном совете, уточнив, точно ли нет смысла в такой встрече? На такое уточнение Александр Корниенко утвердительно кивнул головой, дав понять, что вопрос с отставкой уже практически решен.

Спикер Верховной Рады также обратился к представителям других фракций с предложением провести такую встречу, на которой отчитаться о проведенной работе на посту руководителя парламента.

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