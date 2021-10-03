Сбор «слуг» в Трускавце: главные выводы по итогам встреч и заявлений

Состоялось выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце. Уже известно, что прошел сбор подписей за отстранение Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады Украины. Также депутатам правящей политсилы вручили шуточные награды за достижения. А президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы быть главой страны, пока все его обещания не будут выполнены. Эксперты оценили для портала "Комментарии" итоги сбора "слуг" в Трускавце и спрогнозировали, как могут события развиваться далее.

Слуга народа - фото из открытых источников





Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков признался, что происходившее в Трускавце его не впечатлило.





"Не произошло ничего из того, о чем не было бы известно заранее. Борьба с олигархами, демонстративное смещение с поста Дмитрия Разумкова, чтобы все "непослушные" получили пример, прозрачный, как карпатский воздух, намек президента Зеленского на второй срок – это не новости. Даже диджейство Давида Арахимии – тоже было. Уж не говоря о накачке депутатов со стороны Офиса президента на раскрутку "правильных мессиджей" насчет растущей зарплаты, стабильных тарифов и прочего благоденствия. А ведь у нас давно работает шоубизовый подход: нет сенсации – нет события", – отмечает Александр Кочетков. По словам аналитика, единственное, что его зацепило – это то, что Владимир Зеленский назвал свою внешнюю политику "нахабной" – наглой, если на русском. "Наглость, конечно, считается в полукриминальных кругах вторым счастьем. Но хотелось бы, чтобы внешняя политика Украины была умной", – резюмирует политтехнолог.





Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий отмечает, что фактически основной темой была отставка Разумкова.





"Судя по всему, подтвердилось правило – кто слуг "кормит, тот их и танцует". Разумкову не удалось создать свою группу, которая бы его поддерживала в нынешних условиях. В то же время определённое торможение падения рейтинга Зеленского на фоне того, что конкуренты ещё слабее, делают его не столько привлекательным, сколько безальтернативным для депутатов из числа "зелёных". Происходит абсолютно явная монополизация власти персонально вокруг офиса Зеленского, но уже не в условиях 73% поддержки, а когда его поддерживает то ли 20, то ли 30% населения", – считает Александр Палий.





Он не исключает, что в ближайшем будущем Зеленский будет ориентироваться на сохранение власти недемократическими методами, то есть опасными для демократии.





"Президент чётко заявил, что собирается оставаться при власти до тех пор, пока сможет", – акцентирует эксперт.





По мнению руководителя Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игоря Чаленко, Трускавец 2.0 выполнил свою миссию для сплочения фракции.





"Первым тестом станет очевидное голосование за отставку нынешнего спикера Дмитрия Разумкова. И повлиять на это встречей с фракцией в понедельник вечером господин Разумков конечно же попытается, но уже не сможет. Офису президента крайне важно было вывести нардепов от "Слуг народа" в место, где фракция как единый организм фактически и зародилась два года назад. И на алтарь достижения цели были готовы положить упущения в части пиара. К примеру, приключения журналистов (которых то пересаживают с вагона со "Слугами", то сгоняют в пресс-поинт во время приезда Зеленского), или неоднозначные награды членам фракции. Даже сам Трускавец в коллаборации со "Слугами" вызывает ироническую улыбку в обществе. То есть тимбилдинг действительно был первоочередной целью, несмотря на репутационные риски", – поясняет эксперт.





Он уверен, что следующая неделя ознаменуется сменой главы парламента. И с вероятностью 99,9% его должность займёт нынешний первый вице-спикер Руслан Стефанчук, который не перестаёт быть представителем президента в Верховной Раде.





"То есть после двух лет каденции нынешний парламент можно будет условно называть одним из директоратов или департаментов ОП. Вопрос в том, кто займёт пост первого вице-спикера. Если Разумков сможет спровоцировать выход большого количества нардепов-мажоритарщиков из фракции "Слуг…", то эта должность в дальнейшем может уйти на откуп младшему партнёру по коалиции. Однако предохранителем такого сценария является позиция правительства, ведь Шмыгаль на следующий год пообещал по 35 млн грн на округа по соцэкономразвитию", – отмечает Игорь Чаленко.





Потому эксперт склоняется к тому, что кресло первого вице-спикера отойдёт "Слугам" без отказа от статуса фракции с правами коалиции.





"В таком виде парламент в "турборежиме" по особенной процедуре примет во втором чтении резонансный законопроект 5600 и приступит к рассмотрению проекта бюджета-2022 в первом чтении, – прогнозирует руководитель ЦАС. – Ну и, конечно, нельзя забывать об очередной мягкой перезагрузке правительства".

Игорь Чаленко предполагает, что окончательный список министров "на выход" после Трускавца еще не сформирован. А потому мы станем свидетелями борьбы со стороны чиновников в зоне риска.





"Плюс весьма вероятен сценарий принятия во втором чтении закона о столице, где Кличко лишат полномочий главы КГГА. Из возможных кандидатов на это место: Чернышов, Кулеба или Бахматов, – отмечает эксперт. – Также, исходя из недавнего принятого меморандума по стабилизации ситуации в нынешнем отопительном сезоне, а также событий в парламенте, усиливается вероятность проведения внеочередных выборов президента Украины в связи с личной отставкой Зеленского. Он попытается капитализировать нынешний высокий рейтинг для вероятного переизбрания на второй срок. Единственной преградой для этого остаётся Избирательный кодекс, а именно ч. 6 ст. 75, которая не позволяет баллотироваться лицу во внеочередных выборах, которые были вызваны добровольной отставкой этого же лица с должности".





Для ликвидации этой преграды, достаточно обычного большинства в 226 народных депутатов, подчеркивает Игорь Чаленко. Плюс сама норма имеет признаки несоответствия Конституции Украины, а значит также может быть нивелирована соответствующим решением Конституционного суда. А предполагаемый исполняющий обязанности президента Стефанчук уже без минуты в кресле спикера.





"Что касается Разумкова, он попытается тактически усилить свою субъектность за счёт формирования третьей депутатской группы, – прогнозирует эксперт. – Для этого ему нужно найти 16 народных депутатов. Именно 17 народных депутатов было у фракции "Голос" на первом заседании парламента этого созыва, что является минимумом для создания депутатской группы. Донорами для этой группы могут стать народные депутаты – мажоритарщики из СН, часть нынешних нардепов из "За Майбутнє" и "Довіра", а также внефракционные. Однако я не исключаю, что "Слуги народа" не остановятся и захотят закрепить "успех" с Разумковым, лишив его мандата по статье 81 Конституции. Данный сценарий возможен благодаря формулированию в решении КСУ от 2008 года. В соответствующем решении подчёркивается, что выход нардепа из фракции – это в установленном законом порядке прекращение народным депутатом Украины, внимание, своего пребывания в составе депутатской фракции, по списку которой он был избран. Что весьма ложится на ситуацию с нынешним внефракционником Разумковым, которого не возьмут назад в СН".





Решатся ли в ОП на внеочередную кампанию, либо всё пойдет своим чередом до исчерпания полной каденции – вопрос пока открытый.





"В любом случае, нынешняя осень является фундаментальной с точки зрения формирования основных сил для будущего политического противостояния, – акцентирует Игорь Чаленко. – В то же время, всегда нужно ожидать появления "чёрного лебедя", который может испортить партию всем игрокам".





Напомним, 1 октября начался трехдневный съезд фракции "Слуга народа" в Трускавце. На нем присутствовал президент.

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