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«Хочешь - иди. Это твой выбор»: Зеленский высказался про отставку Разумкова

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможную отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова

сегодня, 12:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Во время брифинга 3 октября президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу вероятной отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и отметил, вел ли с ним диалог. 

«Хочешь - иди. Это твой выбор»: Зеленский высказался про отставку Разумкова

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

"У партии ("Слуга народа" — прим. авт.) есть миллион вопросов к председателю Верховной Рады, прежде всего как к человеку, который был делегирован этой командой, как член этой команды. Но мы все понимаем, что сегодня он не является ее членом. Он об этом говорит достаточно открыто… Он видит собственную политическую жизнь, рабства нет", — сказал глава государства.

Президент считает, что Дмитрию Разумкову не стоило выносить проблему на официальную платформу, поскольку это внутренняя ситуация фракции "Слуга народа", а сначала обсудить все вопросы нужно было с партией.

Также Зеленский отметил, что раньше у него со спикером Верховной Рады были достаточно открытие отношения, а сейчас он что-то говорит ему с экрана телевизора, хотя мог бы просто позвонить и сказать.

"Я так понимаю, что это уже самостоятельный политический шаг. И я в этом случае человек однозначный. Хочешь — иди. Это твой выбор", — отметил президент Украины.

Напомним, что политическая партия "Слуга народа" проводит съезд в Трускавце, где обсуждает кадровые моменты. И согласно информации СМИ, члены фракции уже собрали достаточное количество подписей для регистрации постановления об отзыве спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на съезде политической партии "Слуга народа" в Трускавце народным депутатам после заседания начали вручать шуточные награды за определенные достижения в работе.


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Обсуждения

ККК

сегодня, 12:13

Когда жидов отправляли в газовые камеры это был их выбор!))))) Ведь никто же им не мешал сделать петлю и вздернуться)))))Демократия в действии)))

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