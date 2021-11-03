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Верхновная Рада проголосовала за отставку Резникова: кто может занять его место и кем станет бывший министр

За отставку Резникова проголосовали более трехсот нардепов

сегодня, 14:31
Автор:

Денис Подставной
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В Верховной Раде Украины проголосовали за отставку Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщают корреспонденты портала "Комментарии". 

Верхновная Рада проголосовала за отставку Резникова: кто может занять его место и кем станет бывший министр

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

За соответствующее решение проголосовали 329 народных избранника. 

Издание ТСН, ссылаясь на собственные источники пишет о том, что Резников возможно станет не просто министром обороны, а сохранит за собой портфель вице-премьера, который возглавит и оборонку, и реинтеграцию.

Для справки: Алексей Резников занял должность вице-премьера и министра по реинтеграции временно оккупированных территорий в марте 2020 года. В понедельник, 1 ноября министр написал заявление об увольнении. 

Как сообщают журналисты "Комментариев", завтра 4 ноября пройдет голосование о назначении Резникова на пост министра обороны Украины.

Фракция "Слуга Народа" на правах коалиции направила Кабинету Министров Украины предложения о внесении на вакантные должности в правительстве. Ирину Верещук – на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Ранее "Комментарии" информировали о том, что Алексей Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию и не исключается то, что он может занять должность министра обороны. На его место в Минреинтеграции может прийти народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук. Наши эксперты рассказали о чём могут говорить такие перестановки. 

Также "Комментарии" сообщали о чем говорят кадровые перестановки в правительстве. Эксперты оценили для портала "Комментарии" эту кадровую "чистку" в правительственных рядах. Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что мы видим попытку Банковой усилить правительство, показать его более презентабельным, дееспособным. Улучшить в целом ситуацию с Кабмином. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/politika/rada-podderzhala-otstavku-vice-premera-reznikova-1901014.html
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