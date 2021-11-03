Массовая отставка министров: о чем говорят кадровые перестановки в правительстве

В среду, 3 ноября, парламент Украины планирует уволить министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко.

Кабинет министров Украины - фото из открытых источников

Эксперты оценили для портала "Комментарии" эту кадровую "чистку" в правительственных рядах.

Всё остается заточено лишь на рейтинг президента

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отмечает, что у нас просто происходит плановая смена министров.

"Со всех сторон уже в голос кричат, что в оборонном секторе страны — явные проблемы: нет оборонного заказа, Минобороны конфликтует с Генштабом, Минстратегпром конфликтует с Оборонпромом. И, наконец, Владимир Зеленский этот глас услышал. И устроил ротацию в оборонном секторе, но в своем стиле: на наиболее ключевые посты продвигаются не наиболее сильные специалисты, а наиболее комфортные для президента и его офиса", – поясняет аналитик.

Поэтому, продолжает он, к примеру, убирают некомфортного Олега Уруского, а продвигают сработавшегося с Офисом президента Алексея Резникова. И так далее.

"А то, что министры сами пишут заявления об уходе — это такая политическая поза подчинения. Если животные, проигрывая в схватке, переворачиваются пузом вверх и подставляют шею, прося пощады, то топ-чиновники, не желающие проблем, строчат добровольные заявления, – говорит Александр Кочетков. – При этом ждать резкого улучшения работы оборонного сектора не приходится, так как не меняется система подчиненностей, а также целеуказаний: всё остается заточено лишь на рейтинг президента".

Кадровые перестановки прогнозируемы

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий считает, что мы видим попытку Банковой усилить правительство, показать его более презентабельным, дееспособным. Улучшить в целом ситуацию с Кабмином.

"Это борьба как за рейтинг (персонально Зеленского, с которым ассоциируется и правительство, подконтрольное Офису президента), и за эффективность работы министерств. Президент понимает, что есть министры, которые явно тянут его рейтинг вниз", – поясняет эксперт.

По мнению Александра Палия, проблема в том, что среди "отставников" не оказалось министра культуры и информполитики Александра Ткаченко.

"А у него – явные провалы по многим направлениям, – считает эксперт. – Есть проблемы с общественностью, с распределением финансов, в том числе в сфере кино. Проблемы с расстановкой приоритетов, с имущественными правами, где видят его личную заинтересованность. Если Ткаченко, как инсайдят некоторые источники, пойдет во второй партии "отставников" – это будет неплохо".

В целом кадровые перестановки прогнозируемы, резюмирует Александр Палий. И не исключает, что тот же Резников, которого прочат на пост министра обороны, будет более динамичен на этом посту.

Ранее на портале "Комментарии" — Президенту важно иметь на должностях послушных людей: эксперт об отставке министра экологии.

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