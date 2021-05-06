В Раде хотят "уладить" законы из-за МВФ: получит ли Украина транш

Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия уверяет, что до 1 июня парламент, если его не будут блокировать, примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках выделения транша Украине на 5 млрд долларов. "Комментарии" попросили экспертов оценить это заявление, а также перспективы и необходимость получения транша.

МВФ. Фото из открытых источников

"Договориться с МВФ о новом транше украинской власти всё же удастся"

Аналитик "Альпари" Максим Пархоменко подчеркивает, что проблема началась не из-за отсутствия законов, а из-за неисполнения законов, которые принимались ранее для исполнения программы МВФ. Или из-за попыток их обойти, используя юридические манипуляции.

"Ценообразование газа для населения было переведено на долгосрочные контракты. Небольшие компании часто не имеют возможности заключать такие контракты, а потому не могут предложить конкурентных условий. От этого проигрывает конкуренция на рынке. По факту рынок перейдет под крупных участников. В то же время население имеет возможность использовать фиксированную цену на год, но и может перейти на краткосрочный контракт. В целом, это можно считать выходом из этой проблемы. И тут можно ставить галочку", — отмечает Максим Пархоменко.

А вот корпоративная реформа, по его словам, так и не сработала.

"В ее рамках правительство является акционером госкомпаний. Решение о менеджменте этих компаний принимает наблюдательный совет. Участники в этот совет делегируются правительством или международными партнерами, в зависимости от предприятия. Такой механизм позволяет сосредоточиться на работе компании и улучшении ее финансовых показателей, а не на выполнении бюджета или прочих задач третьих лиц. Увольнение главы "Нафтогаза" Андрея Коболева откатывает эту реформу", — подчеркивает аналитик.

Открытым остается и вопрос с назначением главы НАБУ. Голосование за главу этого ведомства проходит по схожим принципам с советами директоров. Основные прения идут относительного того у кого больше будет голосов — у украинских чиновников или международных партнеров, поясняет Максим Пархоменко.

"Если бы не было этих изменений, мы бы по примеру того же Египта получили поддержку от МВФ в значительно сжатые сроки. Решение этих вопросов технически откроет дорогу для программы, — считает эксперт. — Визит госсекретаря США Энтони Блинкена может ускорить процессы согласования. И мы видим, что ряд тем, в том числе корпоративное управление, поднимался в ходе визита".

Максим Пархоменко отмечает, что США активно формируют пул союзников в Европе, на востоке и в тихоокеанском регионе в рамках долгосрочной борьбы с Китаем. Для этого Штаты усиливают поддержку стран партнеров. Поэтому он предполагает, что договориться с МВФ о новом транше украинской власти всё же удастся.

"Поддержка МВФ нам всё равно нужна"

Руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин считает, что после удачного размещения Украиной еврооблигаций на внешних рынках, острой потребности в кредитах МВФ, по крайней мере, на ближайшие 2,5 месяца, нет.

"У нас есть некоторая передышка. Но сотрудничество с Фондом остается весьма желательным для нашей страны в ракурсе привлечения инвесторов. Ведь гарантии МВФ делает то или иное государство значительно более привлекательным", — поясняет Андрей Шевчишин.

Он также напоминает, что в сентябре Украине предстоит крупная выплата по внешнему долгу.

"И к этому моменту желательно всё же возобновить сотрудничество с МВФ и получить новый транш, — подчеркивает Андрей Шевчишин. — Если же Украина сможет альтернативно привлечь ресурс (через те же еврооблигации на внешних рынках), острой потребности в новых траншах не будет. Но поддержка МВФ нам всё равно нужна".

Напомним, украинский аналитик назвал условие, при котором Украине нет смысла брать новый кредит МВФ.

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