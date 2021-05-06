В Раде хотят "уладить" законы из-за МВФ: получит ли Украина транш

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Председатель фракции "Слуги народа" Давид
Арахамия уверяет, что до 1 июня парламент, если его не будут блокировать,
примет все необходимые законы для продолжения сотрудничества с Международным
валютным фондом (МВФ) в рамках выделения транша Украине на 5 млрд долларов. "Комментарии"
попросили экспертов оценить это заявление, а также перспективы и необходимость получения
транша.
МВФ. Фото из открытых источников
Аналитик "Альпари" Максим Пархоменко
подчеркивает, что проблема началась не из-за отсутствия законов, а из-за
неисполнения законов, которые принимались ранее для исполнения программы МВФ.
Или из-за попыток их обойти, используя юридические манипуляции.
"Ценообразование газа для населения было
переведено на долгосрочные контракты. Небольшие компании часто не имеют
возможности заключать такие контракты, а потому не могут предложить
конкурентных условий. От этого проигрывает конкуренция на рынке. По факту рынок
перейдет под крупных участников. В то же время население имеет возможность
использовать фиксированную цену на год, но и может перейти на краткосрочный
контракт. В целом, это можно считать выходом из этой проблемы. И тут можно
ставить галочку", — отмечает Максим Пархоменко.
А вот корпоративная реформа, по его словам,
так и не сработала.
"В ее рамках правительство является акционером
госкомпаний. Решение о менеджменте этих компаний принимает наблюдательный
совет. Участники в этот совет делегируются правительством или международными
партнерами, в зависимости от предприятия. Такой механизм позволяет
сосредоточиться на работе компании и улучшении ее финансовых показателей, а не
на выполнении бюджета или прочих задач третьих лиц. Увольнение главы
"Нафтогаза" Андрея Коболева откатывает эту реформу", — подчеркивает аналитик.
Открытым остается и вопрос с назначением главы
НАБУ. Голосование за главу этого ведомства проходит по схожим принципам с
советами директоров. Основные прения идут относительного того у кого больше
будет голосов — у украинских чиновников или международных партнеров, поясняет
Максим Пархоменко.
"Если бы не было этих изменений, мы бы по
примеру того же Египта получили поддержку от МВФ в значительно сжатые сроки.
Решение этих вопросов технически откроет дорогу для программы, — считает
эксперт. — Визит госсекретаря США Энтони Блинкена может ускорить процессы
согласования. И мы видим, что ряд тем, в том числе корпоративное управление,
поднимался в ходе визита".
Максим Пархоменко отмечает, что США активно
формируют пул союзников в Европе, на востоке и в тихоокеанском регионе в рамках
долгосрочной борьбы с Китаем. Для этого Штаты усиливают поддержку стран
партнеров. Поэтому он предполагает, что договориться с МВФ о новом транше
украинской власти всё же удастся.
Руководитель отдела аналитики компании Forex
Club Андрей Шевчишин считает, что после удачного размещения Украиной
еврооблигаций на внешних рынках, острой потребности в кредитах МВФ, по крайней
мере, на ближайшие 2,5 месяца, нет.
"У нас есть некоторая передышка. Но сотрудничество
с Фондом остается весьма желательным для нашей страны в ракурсе привлечения
инвесторов. Ведь гарантии МВФ делает то или иное государство значительно более
привлекательным", — поясняет Андрей Шевчишин.
Он также напоминает, что в сентябре Украине
предстоит крупная выплата по внешнему долгу.
"И к этому моменту желательно всё же
возобновить сотрудничество с МВФ и получить новый транш, — подчеркивает Андрей
Шевчишин. — Если же Украина сможет альтернативно привлечь ресурс (через те же
еврооблигации на внешних рынках), острой потребности в новых траншах не будет.
Но поддержка МВФ нам всё равно нужна".
Напомним, украинский аналитик назвал условие,
при котором Украине нет смысла брать новый
кредит МВФ.
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