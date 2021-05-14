В эфире министропад: в Раде зарегистрировали представление об отставке Степанова

Максима Степанова собираются отправить в отставку. Фото: Минздрав

Вечер пятницы, 14 мая, стал весьма насыщенным на политические события в Украине. Не успели еще все детально обсудить отставку глав министерств инфраструктуры и развития экономики, как появилась информация об отставке руководителя Минздрава Максима Степанова. По информации пресс-секретаря главы парламента Дмитрия Разумкова Ольги Туний, в ВР зарегистрировали предложение премьера сместить Степанова с занимаемой должности.

Исходя из сообщений Туний, инициатором такого шага является глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Однако официальных комментариев от премьера по этому поводу пока не поступало.

В отдельных Telegram-каналах сообщают, что Максим Степанов якобы встречался 14 мая с президентом Владимиром Зеленским. Однако на предложение самостоятельно написать заявление об уходе с должности не ответил ничего конкретного, попросив время на раздумья.

Впрочем, судя по всему за чиновника все решили в руководстве Кабмина.

Отметим, что буквально за полчаса до публикации Туний сообщения о постановлении от Шмыгаля Степанов выступал в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, он не писал заявления, потому что высоко оценивает достижения Минздрава за время своего руководства.

Помимо прочего Максим Степанов отметил, что разговоры про его отставку и попытки собрать нужные подписи длятся минимум полгода. При этом и он, и его помощники продолжают активно работать над тем, дабы бороться с коронавирусным заболеванием в Украине.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кто из представителей Кабмина уже написал заявления об отставке. Узнать, над кем еще висит "Дамоклов меч" вероятного увольнения, можно узнать в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какие резонансные решения были приняты на заседании СНБО 14 мая.

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