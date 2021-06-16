Официальный раскол изнутри: что произошло с фракцией «Голоса»

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Вечканова Елена
С 16 июня в Верховной Раде начнет функционировать новое депутатское объединение под названием "Справедливость". Такую "организацию" создала половина нынешних
нардепов из фракции "Голос", официально заявив о недоверии руководству политсилы.
Парламентская корреспондентка портала "Комментарии" Мария Гергелюк пообщалась с
представителями "Голоса" и узнала, какие настроения сейчас преобладают у
депутатов.
Депутаты из фракции "Голос" прокомментировали раскол. Фото: Слово і діло
Одна из участниц депутатского объединения
"Справедливость", нардеп Соломия Бобровская считает, что в последнее время "Голос"
успел отличиться весьма нелестными действиями. Особенно, по ее мнению, такое
поведение является некорректным насчет избирателей, которые помогали политсиле
пройти в парламент.
Последние пять
месяцев, говорит Бобровская, в "Голосе" прошли в переговорах и попытках договориться
друг с другом.
Как объясняет
Соломия Бобровская, основной конфликт в "Голосе" длится с января 2021 года. По словам
политика, все началось с того, что в политсовет партии (орган, руководящий
партией и фракцией, в том числе — ред.) "зашли" совершенно другие люди, нежели
было согласовано ранее.
В ошибку, которой
некоторые депутаты фракции пытаются объяснить предыдущие голосование за
внесение правок в "языковой" закон, Соломия Бобровская не верит. Политик
говорит, что в "Голосе" все тщательно следят за планом работы парламента.
По мнению
народного депутата от "Голоса" Андрея Осадчука, произошедшее 16 июня в парламенте
не стало для него (и многих других депутатов) неожиданностью. При этом он
отмечает некоторые неприглядные моменты такого поступка коллег.
При этом, по
словам нардепа, вопрос об исключении этих людей пока не поднимается.
Тем не менее политсовет партии соберется вечером 16 июня и будет рассматривать случившееся.
Спрогнозировать предварительные результаты собрания Андрей Осадчук не смог. Причиной
же конфликта депутат считает внутреннюю конкуренцию, а не отдельные политические
взгляды.
Отбрасывает
нардеп и обвинения к Кире Рудык, которую "отколовшиеся" депутаты хотели бы лишить
мандата. По словам Осадчука, очень многие лидеры политсил (как Юлия Тимошенко
или Петр Порошенко) тоже часто пропускают заседания сессий, потому что заняты
политической работой. При этом, говорит нардеп, их почему-то не упрекают в
этом, в отличие от главы "Голоса".
Также политик призвал
не сравнивать фракцию и партию. Второе понятие, отметил нардеп, является куда шире,
чем первое. И проблемы во фракции необязательно должны влиять на отношения
внутри партии в локальных организациях.
К тому же, по словам
Андрея Осадчего, на июль запланирован крупный съезд "Голоса", где планируют рассмотреть
много различных вопросов, в том числе вероятное изменение статута партии.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что ожидает Сергея Притулу в "свободном политическом плаванье" после ухода из "Голоса".
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