Официальный раскол изнутри: что произошло с фракцией «Голоса»

С 16 июня в Верховной Раде начнет функционировать новое депутатское объединение под названием "Справедливость". Такую "организацию" создала половина нынешних нардепов из фракции "Голос", официально заявив о недоверии руководству политсилы. Парламентская корреспондентка портала "Комментарии" Мария Гергелюк пообщалась с представителями "Голоса" и узнала, какие настроения сейчас преобладают у депутатов.



Депутаты из фракции "Голос" прокомментировали раскол. Фото: Слово і діло

"Огромные красные линии"

Одна из участниц депутатского объединения "Справедливость", нардеп Соломия Бобровская считает, что в последнее время "Голос" успел отличиться весьма нелестными действиями. Особенно, по ее мнению, такое поведение является некорректным насчет избирателей, которые помогали политсиле пройти в парламент.

"Последней каплей стало голосование коллег за внесение на рассмотрение Верховной Рады вероятных изменения в "языковой" закон. Это огромная красная линия, как по мне, — поясняет политик. — Как и поддержка российского проекта "Бабин Яр" фракцией "Голос" в Киевском городском совете".

Последние пять месяцев, говорит Бобровская, в "Голосе" прошли в переговорах и попытках договориться друг с другом.

"Но когда глава фракции игнорирует, не проводит собрания, это явный показатель отсутствия командной работы", — считает депутат.

Как объясняет Соломия Бобровская, основной конфликт в "Голосе" длится с января 2021 года. По словам политика, все началось с того, что в политсовет партии (орган, руководящий партией и фракцией, в том числе — ред.) "зашли" совершенно другие люди, нежели было согласовано ранее.

"Были постоянные попытки выстроить диалог. Но не удалось. Считаю, что большой вопрос — в прагматических и финансовых группах. Как известно, фракция в парламенте получает свое финансирование из госбюджета. Однако мы не видим прозрачности и отчетности, а это нас не устраивает", — говорит нардеп.

В ошибку, которой некоторые депутаты фракции пытаются объяснить предыдущие голосование за внесение правок в "языковой" закон, Соломия Бобровская не верит. Политик говорит, что в "Голосе" все тщательно следят за планом работы парламента.

"Голосование за проекты монобольшинства могут указывать на существование договоренностей насчет влияния или получения каких-то должностей. Как это обычно бывает в политике", — резюмирует нардеп.

"Звездных" людей много, а мест в управлении — мало"

По мнению народного депутата от "Голоса" Андрея Осадчука, произошедшее 16 июня в парламенте не стало для него (и многих других депутатов) неожиданностью. При этом он отмечает некоторые неприглядные моменты такого поступка коллег.

"Как-то один американский сенатор заявил мне, что либеральная демократия — это сложная и жестокая вещь. Все потому, что каждый имеет право на свое мнение, но при этом все должны придерживаться правил, процедур и закона, — отмечает Осадчук. — Сейчас законодательство четко регулирует создание партий, фракций, объединений в парламенте. Создать депутатское объединение в пределах депутатской фракции является прямым нарушением закона".

При этом, по словам нардепа, вопрос об исключении этих людей пока не поднимается.

"Фракция находится в той конфигурации, когда исключить кого-то будет просто невозможно. Для такого решения нужна поддержка больше половины действующих депутатов фракции, а позиции сейчас абсолютно равны, — объясняет политик. — Если же они сами выйдут из фракции, то потеряют депутатский мандат. А он им, похоже, весьма дорог".

Тем не менее политсовет партии соберется вечером 16 июня и будет рассматривать случившееся. Спрогнозировать предварительные результаты собрания Андрей Осадчук не смог. Причиной же конфликта депутат считает внутреннюю конкуренцию, а не отдельные политические взгляды.

"Политпартии должны базироваться на идеологии. И у нас это есть, ведь при всех своих проблемах "Голос" продолжает демонстрировать единство в голосованиях за большинство проектов — около 95% синхронных голосований. Мы все за евроинтеграцию, за НАТО, против коррупции. Поэтому единственным спорным является вопрос внутренней конкуренции, — уверяет Андрей Осадчук. — "Звездных" людей, которые бы хотели занимать ведущие позиции и в партии, и во фракции, в "Голосе" достаточно много, а мест в управлении — мало".

Отбрасывает нардеп и обвинения к Кире Рудык, которую "отколовшиеся" депутаты хотели бы лишить мандата. По словам Осадчука, очень многие лидеры политсил (как Юлия Тимошенко или Петр Порошенко) тоже часто пропускают заседания сессий, потому что заняты политической работой. При этом, говорит нардеп, их почему-то не упрекают в этом, в отличие от главы "Голоса".

Также политик призвал не сравнивать фракцию и партию. Второе понятие, отметил нардеп, является куда шире, чем первое. И проблемы во фракции необязательно должны влиять на отношения внутри партии в локальных организациях.

К тому же, по словам Андрея Осадчего, на июль запланирован крупный съезд "Голоса", где планируют рассмотреть много различных вопросов, в том числе вероятное изменение статута партии.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что ожидает Сергея Притулу в "свободном политическом плаванье" после ухода из "Голоса".

Также на портале вы можете узнать, как отечественные эксперты оценивали шансы "Голоса" остаться цельной партией, без расколов. Подробности — в нашем материале.

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