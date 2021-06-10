"Голос": есть ли шанс у этой партии или ее развал неминуем

Ячейка партии "Голос" в Черновицкой области объявила о внесении представления в политсовет партии о необходимости исключения из "Голоса" Киры Рудик, которая сейчас возглавляет партию. Она обвиняется в узурпации полномочий путем изменения устава. Что происходит с "Голосом"? Есть ли шанс у этой партии — или ее развал неминуем? Эксперты проанализировали для "Комментариев" приведенные данные.

Голос (фото из открытых источников)

"Кризис в партии "Голос" усиливается"

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько считает, что кризис в партии "Голос" усиливается. Он напоминает, что год назад из фракции "Голос" в Раде вышел лидер партии Вакарчук — и сложил депутатский мандат. Недавно партию покинул Притула из-за конфликта с руководством. Теперь вот – набирающий силу скандал вокруг Рудик.

"Партия "Голос" была создана перед внеочередными парламентскими выборами 2019 года. Ее главной целью было подвинуть "Европейскую Солидарность" в Западной Украине, то есть отобрать голоса у Порошенко. Именно для этого денежные мешки и вложились в этот проект, — отмечает эксперт. — Несмотря на то, что в Раду зашла фракция, возглавляемая популярным певцом и общественным деятелем, в составе которой присутствовал ряд молодых и ярких политиков, работа не пошла. Долго не удавалось определиться с позиционированием к власти — или они сотрудничают с властью, или в оппозиции. А потом начались конфликты и демарши людей, которые обеспечивали партии рейтинги. И рейтинги, естественно, пошли вниз".

По мнению Владимира Манько, причины угасания "Голоса" следует искать в том, что с самого начала были определены ложные приоритеты. А также в людях, которые вели партию на выборы.

"Для них это был захватывающий челлендж, словно концерт на сцене. Но заниматься кропотливой законодательной работой они не захотели, — поясняет эксперт. — Сейчас будущее "Голоса" – туманно. И главным бенефициаром резкого снижения популярности этой партии является именно "Европейская Солидарность", в которую будут возвращаться голоса, потерянные в 2019-м".

"Партию "Голос" не зря называют "Голосом Сороса"

Народный депутат Украины IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш размышляет о происходящим с "Голосом" следующим образом: "Так называемая партия "Голос" — это проект, весь рейтинг которого держался на восторженных почитателях Вакарчука, почему-то решивших, что умение петь на сцене равно умению управлять государством. А после того, как Вакарчук расписался в своей полнейшей политической несостоятельности и (в очередной раз) ушёл из политики, на будущем "Голоса" можно смело ставить крест. Вся эта мышиная возня вокруг Притулы, Рудик и т.д. уже не имеет никакого значения. Перспектив у "Голоса" на следующих выборах – ноль".

По мнению эксперта, партию "Голос" не зря называют "Голосом Сороса".

"Представители этой партии — прямые агенты влияния Запада, — считает Евгений Филиндаш. — А Запад к ближайшим выборам подготовит какие-то новые, такие же одноразовые проекты. Куда, вполне возможно, перекочуют и отдельные политики, входящие сейчас в "Голос".

Политолог, директор Департамента внутренней политики и коммуникации Украинского института политики Елена Броницкая призналась, что она удивилась в 2019-м, когда проходили досрочные выборы в Раду, что "Голос" вообще туда попал. А потому, подчеркивает она, неудивительно, что именно эта партия стала средоточием скандалов.

"Менее чем за два года в Раде "Голос" оброс скандалами. Уход Вакарчука, Притулы, постоянные обвинения партийцев в адрес друг друга, в адрес представителей других политсил. И практически никакого конструктива. Партия-однодневка, где собралась разношерстная компания, даже голосующая по-разному. Не имеет значения, уберут Рудик из руководства или нет, покинут партию еще люди, включая нардепов, или нет. Сама по себе эта партия – мертва. Не помогли ни новые лица, ни относительно новые, ни молодость и амбиции, если последние были", — констатирует Елена Броницка. – Думаю, что представители "Голоса" очень скоро расползутся по каким-то другим проектам".

По мнению эксперта, скорее всего, экс-"голосистые" перейдут в "Слугу народа" или "Европейскую Солидарность". Возможно, станут частью новых политических проектов, которые могут создаваться под выборы, не исключено что досрочные.

Напомним, одним из громких политических происшествий 7 июня стал выход известного украинского телеведущего Сергея Притулы из рядов политсилы "Голос".

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