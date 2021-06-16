Официальный раскол в «Голосе»: какие подробности рассказал депутат

16 июня в стенах парламента начались грандиозные перемены. К примеру, с этого дня в ВР будет функционировать еще одно новое объединение депутатов под название "Справедливость". В него, по словам нардепа от "ЕС" Александра Гончаренко, вошло 10 народных избранников из фракции "Голос".



Десять нардепов от "Голоса" создали собственное объединение. Фото: Telegram / ГОНЧАРЕНКО

Гончаренко утверждает, что фракция "Голос" в Верховной Раде пришла к окончательному и официальному расколу. Об этом свидетельствует отношение собравшихся в "Справедливость" депутатов — они объявили о своем недоверии к руководству как партии (Кира Рудык), так и самой фракции (Ярослав Железняк).

Стоит отметить, что Киру Рудык могут отозвать из числа депутатов. С такой инициативой выступают нардепы из нового объединения, аргументируя это тем, что Рудык не присутствовала на около 60% от всех заседаний парламента. Следовательно, особого влияния на принятие законов и продвижение необходимых инициатив сделано не было.

Напомним, что объединение "Справедливость" состоит из десяти народных депутатов. Как сообщил Алексей Гончаренко, в его состав включили Наталью Пипу, Романа Лозинского, Юлию Клименко, Ярослава Юрчишина, Ольгу Стефанишину, Галину Васильченко, Андрея Шараскина, Александру Устинову, Соломию Бобровскую и Владимира Цабаля.

Деталей своих дальнейших действий в парламенте "отколовшиеся" от "Голоса" депутаты пока не слишком активно раскрывают. Отмечается лишь, что произошедшее связано с предыдущим голосованием некоторых коллег за отмену отдельных требований "языкового" закона. К слову, проголосовавшие за внесение подобных правок в законодательство нардепы из фракции уже заявили об отводе своих голосов.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как отечественные эксперты оценивали шансы "Голоса" остаться цельной партией, без расколов. Подробности — в нашем материале.

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