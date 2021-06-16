Официальный раскол в «Голосе»: какие подробности рассказал депутат

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Вечканова Елена
16 июня в стенах парламента начались грандиозные
перемены. К примеру, с этого дня в ВР будет функционировать еще одно новое
объединение депутатов под название "Справедливость". В него, по словам нардепа
от "ЕС" Александра Гончаренко, вошло 10 народных избранников из фракции "Голос".
Десять нардепов от "Голоса" создали собственное объединение. Фото: Telegram / ГОНЧАРЕНКО
Гончаренко утверждает, что фракция "Голос" в Верховной
Раде пришла к окончательному и официальному расколу. Об этом свидетельствует
отношение собравшихся в "Справедливость" депутатов — они объявили о своем
недоверии к руководству как партии (Кира Рудык), так и самой фракции (Ярослав
Железняк).
Стоит отметить, что Киру Рудык могут отозвать из числа
депутатов. С такой инициативой выступают нардепы из нового объединения,
аргументируя это тем, что Рудык не присутствовала на около 60% от всех
заседаний парламента. Следовательно, особого влияния на принятие законов и
продвижение необходимых инициатив сделано не было.
Напомним, что объединение "Справедливость" состоит из
десяти народных депутатов. Как сообщил Алексей Гончаренко, в его состав включили Наталью Пипу, Романа Лозинского, Юлию Клименко, Ярослава Юрчишина, Ольгу Стефанишину, Галину Васильченко, Андрея Шараскина, Александру Устинову, Соломию Бобровскую и Владимира Цабаля.
Деталей своих дальнейших действий в парламенте "отколовшиеся"
от "Голоса" депутаты пока не слишком активно раскрывают. Отмечается лишь, что
произошедшее связано с предыдущим голосованием некоторых коллег за отмену
отдельных требований "языкового" закона. К слову, проголосовавшие за внесение
подобных правок в законодательство нардепы из фракции уже заявили об отводе
своих голосов.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как отечественные эксперты оценивали шансы "Голоса" остаться цельной партией, без расколов. Подробности — в нашем материале.
Также на портале можно узнать, что ожидает Сергея Притулу в "свободном политическом плаванье" после ухода из "Голоса".
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