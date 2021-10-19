Новый вице-спикер Рады: эксперты оценили перемены, происходящие в парламенте

Во вторник, 19 октября, народные депутаты выбрали нового первого вице-спикера парламента. Им стал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, которого поддержали 256 народных избранников

Александр Корниенко - фото из открытых источников

Ранее у Рады появился новый спикер — Руслан Стефанчук, вместо отправленного в отставку Дмитрия Разумкова.

Эксперты оценили для портала "Комментарии" перемены, которые происходят в парламенте.

Корниенко как один из руководителей ВР будет своими персональными силами дополнять силы и возможности этого созыва

Политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк уверен, что избрание Корниенко — сильный и правильный ход "Слуги народа". Эксперт поясняет:

"У Корниенко – классное зарубежное образование, он бизнес-тренер, консультант по развитию. У него большой политический опыт внутри Украины. В то же время до СН — отсутствие политической принадлежности. Всё это говорит о том, что Корниенко — профессиональный политик новой формации. Он полностью предан президенту и его вектору. И в парламенте нацелен на достижение результата".

По мнению Николая Давидюка, Корниенко – один их тех примеров "слуги народа", когда человек красит место, а не место человека.

"В то же время, это человек, который не держится за то или иное кресло, – продолжает политолог. – Парламент явно усиливается. И Корниенко как один из руководителей ВР будет своими персональными силами дополнять силы и возможности этого созыва".

Увеличивается угроза проведения незаконных, антидемократических решений через парламент

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий отмечает, что в руководство парламента выбирают людей, стопроцентно лояльных к президенту Зеленскому.

"Они политически полностью привязаны к Зеленскому. Их политические возможности и репутация – полностью в русле возможностей Зеленского. Это не хорошо, потому что увеличивается угроза проведения незаконных, антидемократических решений через парламент", – считает эксперт.

Александр Палий констатирует, что власть пытается консервировать себя уже не через обращение к обществу и популярность в нем, но – через позиции на административных должностях.

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