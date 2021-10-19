Новый вице-спикер Рады: эксперты оценили перемены, происходящие в парламенте

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Елизавета Черных
Во вторник, 19 октября, народные депутаты выбрали нового первого вице-спикера парламента. Им стал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, которого поддержали 256 народных избранников
Александр Корниенко - фото из открытых источников
Ранее у Рады появился новый спикер — Руслан Стефанчук, вместо отправленного в отставку Дмитрия Разумкова.
Эксперты оценили для портала "Комментарии" перемены, которые происходят в парламенте.
Политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк уверен, что избрание Корниенко — сильный и правильный ход "Слуги народа". Эксперт поясняет:
По мнению Николая Давидюка, Корниенко – один их тех примеров "слуги народа", когда человек красит место, а не место человека.
Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий отмечает, что в руководство парламента выбирают людей, стопроцентно лояльных к президенту Зеленскому.
Александр Палий констатирует, что власть пытается консервировать себя уже не через обращение к обществу и популярность в нем, но – через позиции на административных должностях.
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