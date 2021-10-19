Разумков возвратился во фракцию "Слуга народа"

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Кравцев Сергей
Дмитрий Разумков рассказал, что после того, как он перестал выполнять обязанности главы ВР он возвратился во фракцию "Слуга народа", членом которой стал еще 29 августа 2019 года. После своей отставки с поста спикера, уверен Разумков, он автоматически продолжил свое членство в президентской фракции, откуда его никто не исключал. Как передает издание "Комментарии", об этом Разумков заявил представителям масс-медиа, пишет "Интерфакс-Украина".
Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда
Дмитрий Разумков объяснил ситуацию – он написал заявление о вступлении во фракцию еще до того, как был избран главой Верховной Рады. После того, как нардепы доверили ему возглавить парламент он не писал каких-либо заявлений о прекращении членства во фракции. Нардеп добавил, он выполнил норму регламента о том, что председатель парламента не может быть представителем какой-то из фракций. Это железное правило было выполнено. Теперь же, отметил Разумков, когда он перестал занимать пост спикера ВР, он автоматически вернулся в президентскую фракцию. Никто их фракции его не исключал, и он сам не писал заявления о таком желании.
Экс-спикер отметил, единственная просьба, которую он адресовал Давиду Арахамии касалась того, что он высказал пожелание продолжить свою работу в парламентском комитете по вопросам свободы слова.
Также читайте на портале "Комментарии" — Дмитрий Разумков рассказал, сколько нардепов в "Слуге народа" сожалеют о том, что проголосовали за его отставку. Говорит о беспрецедентном давлении со стороны Банковой и требовании точно проголосовать "за".
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