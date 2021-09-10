Дмитрий Разумков повторно заболел коронавирусом

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Антон Рудак
Спикер Верховной Рады Украини повторно заболел на коронавирус и не сможет принять участие в форуме Ялтинской стратегии 11 сентября. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Дмитрий Разумков, фото Facebook
О своей повторной болезни он узнал, сделав тест перед массовым мероприятием. Теперь, говорит спикер парламента, будет находиться на самоизоляции. По его тем словам, коронавирус проходит бессимптомно. Дмитрий Разумков чувствует себя хорошо.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Разумкова на его посту могут заменить. Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожный обращает внимание: о том, что председатель ВР Дмитрий Разумков играет свою политическую игру, вызывают недовольство или Офиса президента, или самого президента, говорят с периодичностью чуть ли не раз в три месяца. Эксперт прогнозирует, что Разумков может создать собственный политический проект. Политолог Петр Охотин согласен с тем, что медийная активность спикера ВР заметна. При этом он напоминает, что именно Разумков был одним из лиц президентской кампании Зеленского. Он считает логичным, что Разумков, который является талантливым политиком, работает на собственный имидж.
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