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Нардепам из ОПЗЖ хотят запретить посещать парламент

Группа нардепов обратилась к спикеру ВР с просьбой вынести на заседание законопроект, лишающий права нардепов из запрещенных партий, в частности, ОПЗЖ, посещать парламент

сегодня, 18:18
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Автор:

Моесеенко Валентина

Законопроект 7424 , предусматривающий своеобразное отстранение от работы избранников подсанкционных политсил был зарегистрирован еще 1 июня, но до сих пор не рассмотрен парламентом. Об этом заявил сопредседатель группы Тарас Батенко, пишут "Комментарии".

Нардепам из ОПЗЖ хотят запретить посещать парламент

Могут запретить участвовать в сессиях парламента представителям ОПЗЖ

У Верховной Рады есть все инструменты, чтобы очиститься от "русского мира" в сессионном зале. Общество, в свою очередь, оценит такую решимость, говорит нардеп Батенко. Этот законопроект предусматривает лишение права участвовать в пленарных заседаниях Верховной Рады депутатов, на политические партии которых наложены санкции СНБО. Документ вносит изменения в Регламент ВР, ведь 81 статья Конституции предусматривает исключительный перечень обстоятельств, согласно которым можно прекратить полномочия народного депутата. "Чтобы не менять Конституцию, ведь это может затянуться на несколько месяцев, и подготовили законопроект. Более 300 дней пророссийские депутаты, разнообразные любители "русского мира" могут влиять на политическую жизнь воюющей страны", — возмущается глава депутатской группы "Партия" За будущее".

Как писали ранее "Комментарии", во второй декаде декабря в Верховной Раде Украины начали собирать подписи за лишение полномочий народных депутатов представителей запрещенной партии "Оппозиционная платформа — При жизни"В начале декабря, как говорилось на портале "Комментарии", Президент ответил на петицию об избавлении всех народных депутатов от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — При жизни", мандата. Владимир Зеленский поручил спикеру Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку рассмотреть это предложение. Гарант подчеркнул, что вопрос о лишении мандата нардепов ОПЗЖ может решить Парламент.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Верховная Рада досрочно лишила полномочий нардепку Юлию Левочкину, которая была избрана в парламент от "ОПЗЖ". За лишение Левочкина депутатских полномочий проголосовали 285 парламентариев. Всего на момент голосования в зале присутствовало 417 нардепов.



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