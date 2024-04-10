На что направлен законопроект о мобилизации: перед каким выбором оказались нардепы

Многострадальный законопроект о мобилизации доберется до голосования во втором чтении в значительно урезанном виде. Так, демобилизацию оттуда убрали, а изначально заложенные жесткие наказания для уклонистов – смягчили. Какие ожидания касательно дальнейшей судьбы данного законопроекта – и мобилизации в целом? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Законопроект о мобилизации до конца не устраивает никого

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский рассуждает так:

помимо прочего, важен тем, что он делит электорат на две противостоящие стороны: военные и гражданские. Поэтому сегодня каждый, кто будет голосовать (если законопроект вынесут в зал, как это было обещано), для себя должен ответить на вопрос: кто именно его будущий электорат – гражданские, которые хотят соблюдения максимума своих прав и свобод и мобилизацию в Light-режиме, или военные, которые хотят демобилизацию для себя, ротацию для сослуживцев и считают, что мобилизация должна быть более масштабной". "Для депутатов этот законопроект

При этом, каждая из сторон будет обвинять депутатов, поддержавших своим голосом оппонентов, предупреждает эксперт.

Что же касаемо самого законопроекта, то он до конца не устраивает никого, акцентирует он. И это позволяет назвать его компромиссным.

"Да, данный проект ужесточает ряд норм. Но при этом большинство самых радикальных предложений в ту версию, которая предложена парламенту для голосования, не попали", – констатирует Денис Гороховский.

В первую очередь – необходима мотивация и соответствующая подготовка военнослужащих

По словам главы профсоюза Украинская независимая фундация юристов, главы АО "Кравец и партнеры", адвоката Ростислава Кравца, до принятия данного законопроекта в целом крайне тяжело предсказывать, какие нормы там сохраняться, какие новые появятся.

"Тем более, – уточняет он, – что в украинском парламенте в последнее время принято вносить некие правки с голоса. Как недавно сделал нардеп, член комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский касательно исключения из действующего мобилизационного законодательства категории "ограниченно пригоден". Как я говорил изначально, рассматриваемый сейчас законопроект никак не влияет на мобилизацию или военный учет. Он направлен исключительно на повышение штрафов, санкций, что точно не приведет к увеличению желающих служить".

Тогда как в первую очередь – необходима мотивация и соответствующая подготовка военнослужащих, чего в обнародованных на данный момент нововведениях не просматривается, акцентирует Ростислав Кравец.

на мой взгляд, не имеют никакого понятия ни о военном учете, ни о мобилизации. А потому предлагают совершенно неэффективные механизмы". "А тотальная мобилизация немотивированных людей (ни физически, ни морально не готовых воевать) может скорее обернуться подрывом обороноспособности, чем ее укреплением, – считает эксперт. – Лица, которые занимались подготовкой мобилизационного законопроекта

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