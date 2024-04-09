Почему судьба мобилизационного законопроекта остается туманной: что сейчас происходит

Эта неделя может стать решающей для мобилизационного законопроекта, который после рассмотрения Комитетом национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады всех 4269 правок имеет шансы оказаться в зале заседаний. При этом продолжают звучать предложения об изменениях данного документа. А пока политики и чиновники тянут резину, ситуация на фронте осложняется. Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк уверяет, что российская пропаганда хорошо сработала на раскол украинского общества, заставив многих поверить в то, что оборона страны – это не обязанность, а нарушение прав граждан. Портал "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами то, что происходит в Украине вокруг мобилизации в целом и профильного законодательства – в частности.

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Не видно готовности парламента голосовать за мобилизационный законопроект

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что судьба мобилизационного законопроекта остается туманной. И информация о том, что он может быть вынесен на рассмотрение 10-11 апреля, выглядит сомнительно.

ведь для критиков это определенный рост симпатий среди гражданского населения, а для власти, напротив, серьезный репутационный удар. Но сейчас Банковая ограничена в методах политического противостояния со своими оппонентами вокруг данного законопроекта", – отмечает эксперт. "На данный момент не видно готовности парламента голосовать за этот документ. Вокруг него развернулась политическая борьба

Он напоминает, что президент на прошлой неделе подписал три законопроекта, которые стали законами – и имеет прямое отношение к мобилизации: о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет; об отмене статуса "ограниченно годен" для призыва на военную службу; о создании единого реестра военнообязанных. Уже есть пояснения от Территориальных центров комплектования (ТЦК), от Кабмина касательно данных документов.

"Интересно, что все эти нормы предусматривались и мобилизационным законопроектом, который сейчас находится в парламенте. Риторический вопрос – зачем было подписывать на прошлой неделе законопроекты (один из которых, касательно снижения мобилизационного возраста, ждал своего часа десять месяцев), если соответствующие нормы предусмотрены в том, что "завис" в парламенте? Похоже, потому что есть сомнения, что этот документ вообще будет рассмотрен", – констатирует Валерий Клочок.

Скорее всего, продолжает он, вскоре мы просто увидим отдельные законопроекты касательно демобилизации, ужесточения административной ответственности за неявку в ТЦК, еще какие-то.

Эксперт не исключает, что такая позиция могла быть согласована с Западом, который видит сложную внутриукраинскую дискуссию вокруг мобилизации, случаев незаконного задержания мужчин мобилизационного возраста сотрудниками ТЦК и так далее.

Война – это время непопулярных решений

Специалист по коммуникациям, военный Александр Солонько подчеркивает, что хоть мобилизация у нас официально не прекращалась, этот процесс нуждается в урегулировании законодательных пробелов.

системно работают над срывом нашей. Ведь гораздо легче победить страну без армии или с очень ослабленной армией", – поясняет эксперт. "Не секрет, что в Силах обороны сейчас дефицит кадров. А россияне параллельно со своей мобилизацией

По его словам, мобилизация сейчас – не просто вопрос количества вовлеченных в армию людей. Это вопрос выживания страны.

"Каждый, кто работает на срыв мобилизации в Украине, приближает время, когда россияне придут в каждый город и село – и устроят там что-то вроде Бучи", – предупреждает Александр Солонько.

Комментируя ситуацию вокруг мобилизационного законопроекта, над которым уже полгода работает парламент, он отметил, что этот процесс из законодательного превратился в политический.

Мне лично как ушедшему воевать человеку не понятно, почему те же депутаты в парламенте занимаются предвыборной риторикой вокруг этого законопроекта, в то время как вообще стоит вопрос – будет ли существовать страна, в которой они собрались идти на выборы". "Кое-где превратился и прямо в абсурд, – акцентирует эксперт. – Вместо того, чтобы принять рабочие изменения в законодательство, которые будут решать проблемы, связанные с пополнением ВСУ, военной службой, совершенствованием военного учета, закрытием пробелов, из-за которых происходит уклонение от службы – политики занимались перекладыванием ответственности друг на друга и соревнованиями за симпатию электората

Война – это время непопулярных решений, напоминает Александр Солонько. И этот закон не может быть популярен. Даже если будет принят в выхолощенном виде.

"Но, если одни люди приняли решение воевать за свою страну, а другие не могут взять на себя ответственность, сидя в тылу, принять необходимые решения, то боюсь, что военные могут подумать, что их предали, – предупреждает эксперт. – А социальные последствия такого страшно себе представить".

Политики продолжают править законопроект и вести торги

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает так:

и так далее". "Пока можем констатировать, что наши политики продолжают править законопроект и вести торги. Скорее всего, идут некие подковерные договоренности касательной дальнейшей судьбы телемарафона, бронирования

Но это, подчеркивает эксперт, не влияет на сам процесс принятия законопроекта, который, вероятно, вскоре вынесут на рассмотрение в зал заседаний.

"Так что – запасаемся попкорном и смотрим, каким на выходе окажется мобилизацоинный законопроект", – резюмирует Сергей Войченко.

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