Почему судьба мобилизационного законопроекта остается туманной: что сейчас происходит

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Кравцев Сергей
Эта неделя может стать решающей для мобилизационного законопроекта, который после рассмотрения Комитетом национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады всех 4269 правок имеет шансы оказаться в зале заседаний. При этом продолжают звучать предложения об изменениях данного документа. А пока политики и чиновники тянут резину, ситуация на фронте осложняется. Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк уверяет, что российская пропаганда хорошо сработала на раскол украинского общества, заставив многих поверить в то, что оборона страны – это не обязанность, а нарушение прав граждан. Портал "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами то, что происходит в Украине вокруг мобилизации в целом и профильного законодательства – в частности.
Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что судьба мобилизационного законопроекта остается туманной. И информация о том, что он может быть вынесен на рассмотрение 10-11 апреля, выглядит сомнительно.
Он напоминает, что президент на прошлой неделе подписал три законопроекта, которые стали законами – и имеет прямое отношение к мобилизации: о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет; об отмене статуса "ограниченно годен" для призыва на военную службу; о создании единого реестра военнообязанных. Уже есть пояснения от Территориальных центров комплектования (ТЦК), от Кабмина касательно данных документов.
Скорее всего, продолжает он, вскоре мы просто увидим отдельные законопроекты касательно демобилизации, ужесточения административной ответственности за неявку в ТЦК, еще какие-то.
Эксперт не исключает, что такая позиция могла быть согласована с Западом, который видит сложную внутриукраинскую дискуссию вокруг мобилизации, случаев незаконного задержания мужчин мобилизационного возраста сотрудниками ТЦК и так далее.
Специалист по коммуникациям, военный Александр Солонько подчеркивает, что хоть мобилизация у нас официально не прекращалась, этот процесс нуждается в урегулировании законодательных пробелов.
По его словам, мобилизация сейчас – не просто вопрос количества вовлеченных в армию людей. Это вопрос выживания страны.
Комментируя ситуацию вокруг мобилизационного законопроекта, над которым уже полгода работает парламент, он отметил, что этот процесс из законодательного превратился в политический.
Война – это время непопулярных решений, напоминает Александр Солонько. И этот закон не может быть популярен. Даже если будет принят в выхолощенном виде.
Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает так:
Но это, подчеркивает эксперт, не влияет на сам процесс принятия законопроекта, который, вероятно, вскоре вынесут на рассмотрение в зал заседаний.
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