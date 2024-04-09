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Почему судьба мобилизационного законопроекта остается туманной: что сейчас происходит

Все еще есть сомнения, что законопроект о мобилизации вообще будет рассмотрен

сегодня, 12:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Эта неделя может стать решающей для мобилизационного законопроектакоторый после рассмотрения Комитетом национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады всех 4269 правок имеет шансы оказаться в зале заседаний. При этом продолжают звучать предложения об изменениях данного документаА пока политики и чиновники тянут резину, ситуация на фронте осложняется. Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк уверяет, что российская пропаганда хорошо сработала на раскол украинского общества, заставив многих поверить в то, что оборона страны – это не обязанность, а нарушение прав гражданПортал "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами то, что происходит в Украине вокруг мобилизации в целом и профильного законодательства – в частности.

Почему судьба мобилизационного законопроекта остается туманной: что сейчас происходит

Мобилизация в Украине. Фото из открытых источников

Не видно готовности парламента голосовать за мобилизационный законопроект

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что судьба мобилизационного законопроекта остается туманной. И информация о том, что он может быть вынесен на рассмотрение 10-11 апреля, выглядит сомнительно.

"На данный момент не видно готовности парламента голосовать за этот документ. Вокруг него развернулась политическая борьбаведь для критиков это определенный рост симпатий среди гражданского населения, а для власти, напротив, серьезный репутационный удар. Но сейчас Банковая ограничена в методах политического противостояния со своими оппонентами вокруг данного законопроекта", – отмечает эксперт.

Он напоминает, что президент на прошлой неделе подписал три законопроекта, которые стали законами – и имеет прямое отношение к мобилизации: о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 летоб отмене статуса "ограниченно годен" для призыва на военную службу; о создании единого реестра военнообязанныхУже есть пояснения от Территориальных центров комплектования (ТЦК), от Кабмина касательно данных документов.

"Интересно, что все эти нормы предусматривались и мобилизационным законопроектом, который сейчас находится в парламенте. Риторический вопрос – зачем было подписывать на прошлой неделе законопроекты (один из которых, касательно снижения мобилизационного возраста, ждал своего часа десять месяцев), если соответствующие нормы предусмотрены в том, что "завис" в парламенте? Похоже, потому что есть сомнения, что этот документ вообще будет рассмотрен", – констатирует Валерий Клочок.

Скорее всего, продолжает он, вскоре мы просто увидим отдельные законопроекты касательно демобилизации, ужесточения административной ответственности за неявку в ТЦК, еще какие-то.

Эксперт не исключает, что такая позиция могла быть согласована с Западом, который видит сложную внутриукраинскую дискуссию вокруг мобилизации, случаев незаконного задержания мужчин мобилизационного возраста сотрудниками ТЦК и так далее.

Война – это время непопулярных решений

Специалист по коммуникациям, военный Александр Солонько подчеркивает, что хоть мобилизация у нас официально не прекращалась, этот процесс нуждается в урегулировании законодательных пробелов.

"Не секрет, что в Силах обороны сейчас дефицит кадров. А россияне параллельно со своей мобилизацией системно работают над срывом нашей. Ведь гораздо легче победить страну без армии или с очень ослабленной армией", – поясняет эксперт.

По его словам, мобилизация сейчас – не просто вопрос количества вовлеченных в армию людей. Это вопрос выживания страны.

"Каждый, кто работает на срыв мобилизации в Украине, приближает время, когда россияне придут в каждый город и село – и устроят там что-то вроде Бучи", – предупреждает Александр Солонько.

Комментируя ситуацию вокруг мобилизационного законопроекта, над которым уже полгода работает парламент, он отметил, что этот процесс из законодательного превратился в политический.

"Кое-где превратился и прямо в абсурд, – акцентирует эксперт. – Вместо того, чтобы принять рабочие изменения в законодательство, которые будут решать проблемы, связанные с пополнением ВСУ, военной службой, совершенствованием военного учета, закрытием пробелов, из-за которых происходит уклонение от службы – политики занимались перекладыванием ответственности друг на друга и соревнованиями за симпатию электоратаМне лично как ушедшему воевать человеку не понятно, почему те же депутаты в парламенте занимаются предвыборной риторикой вокруг этого законопроекта, в то время как вообще стоит вопрос – будет ли существовать страна, в которой они собрались идти на выборы".

Война – это время непопулярных решений, напоминает Александр Солонько. И этот закон не может быть популярен. Даже если будет принят в выхолощенном виде. 

"Но, если одни люди приняли решение воевать за свою страну, а другие не могут взять на себя ответственность, сидя в тылу, принять необходимые решения, то боюсь, что военные могут подумать, что их предали, – предупреждает эксперт. – А социальные последствия такого страшно себе представить".

Политики продолжают править законопроект и вести торги

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко рассуждает так:

"Пока можем констатировать, что наши политики продолжают править законопроект и вести торги. Скорее всего, идут некие подковерные договоренности касательной дальнейшей судьбы телемарафона, бронирования и так далее".

Но это, подчеркивает эксперт, не влияет на сам процесс принятия законопроекта, который, вероятно, вскоре вынесут на рассмотрение в зал заседаний.

"Так что – запасаемся попкорном и смотрим, каким на выходе окажется мобилизацоинный законопроект", – резюмирует Сергей Войченко.

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Источник: https://comments.ua/
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