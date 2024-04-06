Рада готовится на следующей неделе рассмотреть законопроект о мобилизации: какие ожидания

Верховная Рада может на следующей неделе приступить к рассмотрению во втором чтении и в целом законопроекта о мобилизации. Какие ожидания – и почему? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Преступление – делать закон о мобилизации просто медиаповодом

Политолог, офицер ВСУ Петр Охотин поясняет:

"Закон о мобилизации – необходимость, а не политическая игрушка. За него нужно взять ответственность политикам, иначе у них есть все шансы продолжить свою карьеру либо в диаспоре, либо в российских лагерях".

По словам эксперта, на фоне новостей об смс-мобилизации в Беларуси и угрожающих заявлений, и действий Путина, является преступлением делать закон о мобилизации просто медиаповодом.

"Политики должны изучить, почему люди не хотят мобилизоваться, провести анализ потребностей, принять решение. Промедление – это катастрофа", – предупреждает Петр Охотин.

Мобилизационный законопроект Рада примет, но с рядом изменений

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий отмечает, что депутаты явно не хотели (и не хотят) брать на себя ответственность за принятие непопулярного в обществе (не считая военных, понятно) решения.

"Кроме того, вероятно, парламентарии надеялись кое-что пролоббировать за поддержку данного законопроекта", – считает эксперт.

При этом, акцентирует он, очевидно, что нашему государству необходим данный законопроект. Особенно учитывая, что Россия точно усилит мобилизацоинные мероприятия.

"И Украина, хоть находится в обороне и теряет меньше людей, должна, как минимум, делать свои ответные шаги. Нужны ротация, замена тех, кто давно на линии фронта", – поясняет Александр Палий.

Он уверен, что подобные законы необходимо было принимать еще в 2014-м, а еще лучше, в 1991-м, сразу после обретения Украиной независимости. Чтобы можно было, по необходимости, быстро и эффективно провести мобилизацию.

"Думаю, мобилизационный законопроект Рада примет, но, понятно, что с рядом изменений, в сравнении с первоначальным вариантом", – прогнозирует Александр Палий.

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