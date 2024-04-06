Рада готовится на следующей неделе рассмотреть законопроект о мобилизации: какие ожидания

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Кравцев Сергей
Верховная Рада может на следующей неделе приступить к рассмотрению во втором чтении и в целом законопроекта о мобилизации. Какие ожидания – и почему? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Верховная Рада. Фото: из открытых источников
Политолог, офицер ВСУ Петр Охотин поясняет:
По словам эксперта, на фоне новостей об смс-мобилизации в Беларуси и угрожающих заявлений, и действий Путина, является преступлением делать закон о мобилизации просто медиаповодом.
Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий отмечает, что депутаты явно не хотели (и не хотят) брать на себя ответственность за принятие непопулярного в обществе (не считая военных, понятно) решения.
При этом, акцентирует он, очевидно, что нашему государству необходим данный законопроект. Особенно учитывая, что Россия точно усилит мобилизацоинные мероприятия.
Он уверен, что подобные законы необходимо было принимать еще в 2014-м, а еще лучше, в 1991-м, сразу после обретения Украиной независимости. Чтобы можно было, по необходимости, быстро и эффективно провести мобилизацию.
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