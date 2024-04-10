Демобилизации не будет: стали известны скандальные нюансы законопроекта о мобилизации

Из резонансного законопроекта о мобилизации, который готовят ко второму чтению в ВР, исключили положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Их рассмотрят отдельно. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "УП", со ссылкой на собеседников в оборонном комитете.

Демобилизация. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, якобы исключение вопроса демобилизации инициировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Соответствующее положение рассмотрел комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

В распоряжении издания появилось письмо Александра Сырского к министру обороны Рустему Умерову. В нем он отметил "необходимость безотлагательного внесения законодательных изменений по совершенствованию вопросов прохождения военной службы и мобилизации". Также соответствующее обращение у себя в Телеграмм опубликовал нардеп от Слуги народа Александр Федиенко.

В письме говорится, что вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих будут нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте.

Обсуждение соответствующей поправки состоялось на заседании Кабинета министров 9 апреля. Правительство должно вынести на рассмотрение парламента отдельный законопроект по вопросам демобилизации и ротаций военнослужащих.

В то же время народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко у себя в Телеграмм сообщил, что демобилизации через 36 месяцев службы для всех защитников не будет, потому как профильный Комитет большинством голосов отклонил эту правку, которую он лично отстаивал.

В свою очередь нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил в комментарии LIGA.net, что Кабинет министров принял решение об обращении по вопросу демобилизации к Верховной Раде – оно должно быть урегулировано отдельным законом, его проект должно разработать правительство.

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