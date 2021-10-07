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Об изменении принципов своих однопартийцев: офшоры, власть, особые друзья и законы - в выступлении Разумкова

Разумков выступил перед парламентариями с итоговой речью.

сегодня, 12:02
Автор:

Елена Бурдейная

Разумков напомнил своим коллегам из "Слуга народа", что в 2019 году они шли в парламент не за должностям и деньгами, а чтобы сделать страну лучше. Именно поэтому в их программу поверили все: и те, кто смотрел на них по телевизору, и кто стал депутатом, и те, кто за них даже не голосовал.

Об изменении принципов своих однопартийцев: офшоры, власть, особые друзья и законы - в выступлении Разумкова

Разумков на трибуне Верховної Рады - скрин трансляции

"Я помню как светились глаза у тех людей, которые присоединились к команде. Я помню глаза людей на улице, на встрече, на эфирах. Они в нас верили абсолютно, Была слепая вера в то, что у нас все получится, потому что мы новые, честные, правильные, справедливые, другие. потому что мы не такие, как они".

Принципы "Слуг народа" изменились:

"Право народа стал принципом власти большинства, принцип верховенства права и закона стал изменен на политическую целесообразность, принцип права на собственную позицию и свободу слова принципу — кто не с нами, тот против нас, принцип "закон один для всех" стал принципом "друзьям все врагам закон ", а принцип "офшоры — для власти позор", стал принципом "ничего страшного, у кождого фопа они есть".

Разумков отмечает, что ни одна должность не стоит потери самоуважения и достоинства. Он никогда не плыл по течению в девятнадцатом, и сегодня этого делать не будет. И парламент должен действовать так же:

"При любых штормах и сильном ветре украинский парламент должен оставаться предохранителем, каким он был нашей истории и точкой равновесия и баланса".

Не будет коллективной ответственности. Каждый парламентарий отвечает сам за себя перед страной и людьми.

"В независимости от того, кто является председателем Верховной Рады Украины, парламент должен оставаться субъектной институтом, иначе это путь к потере демократия, к узурпации власти и потери парламентаризма".

Разумков остается верным своим принципам, потому что его ценности и желания не изменились, и напоминает:

"Я вам всем напомню напоследок — мы когда шли к власти говорили одно: что мы должны стать политиками остаться людьми".

Информация в событиях в парламенте — у материале издания "Комментарии".


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