Двадцать оттенков «Голоса»: какое будущее ждет «расколотую» партию

Одной из громких политических новостей в Украине за среду, 16 июня, стало создание внутрифракционного объединения "Справедливость" половиной депутатов "Голоса". К тому же руководство партии услышало о недоверии к себе от сразу десяти нардепов. "Комментарии" попросили экспертов оценить ситуацию и спрогнозировать, что будет дальше с "осколками" "Голоса".

Эксперты считают, что раскол "Голоса" был предсказуем. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

"Как политсила "Голос" не состоялся"

Политолог Андрей Золотарев считает, что "Голос" повторяет судьбу "Самопомощи", которая в Раде прошлого созыва быстро внутренне раскололась на два лагеря.

"Один был ориентирован на олигарха Коломойского, другой — на львовского градоначальника Садового. По сути, "Самопомощь" превратилась в заднескамеечную и самую скандальную фракцию в Раде. Та же судьба постигла и "Голос", который долго мучился — примкнуть ли к "Европейской солидарности" или стать младшим партнером "Слуги народа". В итоге идеологически сдвинулись заметно.

Трудно найти разницу между "Евросолидарностью" и "Голосом". С одной стороны. В то же время видим, что отношения между ЕС и "Голосом" далеко не радужные. Но и со "слугами" не сложилось. В результате произошло то, что произошло — фракция внутренне расколота", —подчеркивает политолог.

По его мнению, попытки сформировать отдельную группу "Справедливость" — это борьба представителей "Голоса" за свою дальнейшую политическую перспективу. Но уже вне этой партии.

"Идет борьба за то, чтобы представлять какую-то ценность. Надеются, что еще пару лет в этой ВР дадут возможность поработать. И думают о том, что дальше. Может кто-то и возьмет под свое "крыло", примет в свои ряды. Ибо понятно, что на этой каденции в ВР политическая судьба "Голоса" будет завершена.

Социология четко указывает, что "Голос" обнулится. Он оказался политическим изделием одноразового использования. Хватало ярких персонажей, не глупых и компетентных людей. Но как политсила "Голос" не состоялся. Ну, а его "осколки" будут метаться между дрейфом вправо и монобольшинством", — прогнозирует Андрей Золотарев.

"Продолжение раскола "анонсировал" уход Притулы"

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов считает, что происходящее с "Голосом" — закономерный результат.

"Это искусственная партия, которая создавалась как проект, чтобы забрать голоса у ряда других политсил и завести группу в парламент. И такой проект не мог долго существовать, потому что идеологическая, электоральная база была ориентирована на более мощные фигуры. А с уходом лидера партии Вакарчука из политики (и из "Голоса", и из Рады), "Голос" стал безголосым. Оставшиеся начали искать свою нишу", — отмечает специалист.

По его мнению, получилось, мягко говоря, не очень.

"Когда Рудык перед местными выборами завила, что их враг — Порошенко, "Голос" практически лишился той электоральный базы, которую позиционировал. Вынуждены были искать узнаваемое лицо, чтобы подтянуть рейтинг. Так вышли на шоумена Сергея Притулу. Он согласился, выставив определенные идеологические условия. Они не были выполнены. А с уходом Притулы другого результата, кроме как продолжения раскола, я и не ожидал", — признался Валерий Дымов.

По словам эксперта, позиционирование "Голоса" такое, что люди просто теряются.

"Рудык и Железняк понимают, что идти на выборы самостоятельно или в рядах "Голоса" — бессмысленно. Им надо договариваться с Офисом президента или идти в оппозицию к власти. Железняк, Рудык и их люди решили договариваться, в надежде поучить где-то посты, которые можно было бы конвертировать во влияние, в ресурсы. Или получить места в списках в "Слуги народа" на следующих выборах. Причем уже понятно, что получит гораздо меньше, чем в 2019-м, а потому конкуренция будет намного больше", — отмечает эксперт.

Валерий Дымов подчеркивает, что вторая часть "Голоса", та самая половина, которая сегодня выступила с соответствующими заявлениями, не хочет ставить под сомнение идеологическую платформу партии (либеральная и патриотическая). А потому не может поддерживать процессы, инициированные Рудык и Ко.

"Думаю, они не выйдут из фракции, потому что списочники могут быть заменены. Но будут позиционировать себя иначе. И голосовать против сотрудничества части Рудык-Железняк вместе со "слугами". И вынужденно голосовать вместе с той же ЕС — за те законопроекты, которые более идеологически близки Юрчишину и остальным. Учитывая, что будут голосовать с ЕС, могут рассчитывать и на некие шаги навстречу. В том числе, возможно, попадание в списки ЕС на будущих выборах", — предполагает эксперт.

Также Дымов не исключает, что эти нардепы могут пойти вместе с Притулой, который якобы намеревается создать новый политический проект.

"Однозначно можно сказать лишь, что с политической карты Украины исчезнет партия "Голос", которой некоторые давали радужные перспективы, — прогнозирует эксперт. — Как их предтечи "Самопомощь", которая тоже "растворилась". В условиях войны, жесткого противостояния люди не понимают попыток договорняков, не понимают полутонов. В Украине сейчас мыслят черно-белыми красками, в которых 20 оттенков серого (если соединить известные книгу и фильм с количеством нардепов от "Голоса") не могли не потеряться".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как официально ситуацию внутри фракции комментируют сами нардепы от "Голоса". Мнением Соломии Бобровской и Андрея Осадчука интересовалась наша парламентская корреспондентка.

Также на портале вы можете узнать о том, что ожидает Сергея Притулу в "свободном политическом плаванье" после ухода из "Голоса".

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