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Главная Новости Политика рада Депутаты от "Слуги народа" предлагают уволить одного из министров
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Депутаты от "Слуги народа" предлагают уволить одного из министров

Текст и другие документы пока отсутствуют

30 апреля 2021, 11:21
Автор:

Елизавета Черных

Несколько нардепов от партии "Слуга народа" зарегистрировали в парламенте проект постановления об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов. Об этом пишет "Украинская правда". 

Депутаты от "Слуги народа" предлагают уволить одного из министров

Кабинет министров Украины - фото из открытых источников

Сообщается, что сейчас проект передали на рассмотрение руководству Верховной Рады. Текст и другие документы пока что отсутствуют. 

Среди авторов законопроекта — 15 народных избранников от  "Слуги народа" и два бывших члена фракции — Александр Юрченко (сейчас внефракционный) и Антон Поляков ("За майбутнє").

Напомним, что по информации депутатки от политсилы "Голос" Ольги Стефанишиной, нардепы собрали в парламенте нужное количество подписей для того, чтобы рассмотреть увольнение Степанова. Политики, поддерживающие отставку Степанова, считают его виноватым в якобы "провале" борьбы с коронавирусной пандемией. Сама Ольга Стефанишина написала, что именно "на совести" руководителя Минздрава — смерти многих украинцев, погибших от ковида, и отсутствие необходимого количества вакцин.

Однако сам Степанов объяснил, почему считает претензии к себе несправедливыми. По его словам, медицинская система была полностью не готова, тем более к такому вызову как COVID-19, она сделала скачок за этот год. 

Ранее сообщалось, что у главы украинского государства Владимира Зеленского на сегодня имеется юридическая подоплека для вероятного роспуска парламента — якобы Рада еще зимой 2020 года не работала больше месяца. По словам первого вице-спикера ВР Руслана Стефанчука, президент имеет право воспользоваться такой возможностью и "разогнать" депутатов. "Комментарии" решили поинтересоваться у экспертов, действительно ли Зеленский имеет юридическую возможность распустить ВР, если та не собиралась на заседания на протяжении 30 дней. Специалисты также поделились своими прогнозами насчет того, пойдет ли президент на подобный шаг.






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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/30/7292093/
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