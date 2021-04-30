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Степанов прокомментировал слухи об отставке

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему считает претензии к себе несправедливыми

сегодня, 00:37
Автор:

Ольга Чародий

 Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал слухи о том, что его планируют отправить в отставку. Как считает министр, Минздрав живет с пониманием того, что некто из  народных  депутатов собирает подписи для его  отставки. 

Степанов прокомментировал слухи об отставке

Максим Степанов (фото из открытых источников)

"Меня уже год испытывают — что будет с моей нервной системой. С моей нервной системой все в порядке. Наконец "большая победа" — собрали 150 подписей (нардепы — ред.). Так у нас происходит в стране. Я год борюсь с COVID-19, а они год борются со мной", — сказал он  программе "Народ против" на канале" Украина 24".

Степанов объяснил, почему считает претензии к себе несправедливыми. По его словам, медицинская система была полностью не готова, тем более к такому вызову как COVID-19, она сделала скачок за этот год. 

Напомним, по словам председателя парламента Дмитрия Разумкова, отставка главы Минздрава Максима Степанова может произойти не раньше 18 мая. Разумков подчеркнул, что народные избранники, собравшие 150 подписей за инициирование отставки министра здравоохранения, могут собраться в любой момент.   Разумков также высказал предположение, что вряд ли все нардепы будут в Киеве на майские праздники. Он считает, что скорее их работа будет производиться по округам

Ранее по информации депутатки от политсилы "Голос" Ольги Стефанишиной, нардепы собрали в парламенте нужное количество подписей для того, чтобы рассмотреть увольнение Степанова. Политики, поддерживающие отставку Степанова, считают его виноватым в якобы "провале" борьбы с коронавирусной пандемией.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/
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