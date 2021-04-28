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Стало известно, когда нардепы рассмотрят отставку главы Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов может быть уволен уже в мае, если соответствующее решение поддержат нардепы

28 апреля 2021, 18:52
Автор:

Вечканова Елена

Вероятность, что Максим Степанов может покинуть пост главы Минздрава, становится все более реальной. По информации депутатки от политсилы "Голос" Ольги Стефанишиной, нардепы собрали в парламенте необходимое количество подписей для рассмотрения вероятной отставки Степанова.

Стало известно, когда нардепы рассмотрят отставку главы Минздрава

Максима Степанова могут отправить в отставку. Фото из открытых источников

Как сообщила политик на личной Facebook-странице, внеочередное заседание парламента, где будет обсуждаться вопрос касательно увольнения министра здравоохранения, поддержали более 150 народных избранников. По словам Стефанишиной, коллективное обращение нардепов теперь обязательно рассмотрят в Верховной Раде.

Политики, поддерживающие отставку Степанова, считают его виноватым в якобы "провале" борьбы с коронавирусной пандемией. Сама Ольга Стефанишина написала, что именно "на совести" руководителя Минздрава — смерти многих украинцев, погибших от ковида, и отсутствие необходимого количества вакцин.

При этом нардеп считает, что увольнения Степанова будет недостаточно. По её мнению, министра следует отправить за решетку, однако этим, говорит Стефанишина, уже должны заниматься правоохранители.

Отметим, что точная дата заседания, на котором будет обсуждаться вопрос насчет увольнения Максима Степанова, пока неизвестна. На четверг, 29 апреля, запланировано сразу две внеочередных сессии ВР, однако эта тема на повестку дня не выносилась. Предполагается, что судьбу Степанова нардепы будут решать уже после майских праздников.

Напомним, что о сборе подписей в Раде за отставку Степанова стало известно в начале месяца. Уже 2 апреля под соответствующим документом подписалось 90 политиков. Тогда информацию наиболее активно распространял "слуга народа" Дмитрий Гурин.

Интересно, что вероятную отставку главы Минздрава поддержали представители различных фракций. Среди подписантов — и "Слуга народа", и "Европейская солидарность", и "Голос", и "ОПЗЖ". Есть даже голоса от внефракционных депутатов.

К слову, ранее "Комментарии" сообщали: некоторые эксперты считают, что Степанов может остаться в кресле министра, пока основная волна заболеваемости коронавирусом в Украине не спадет. Что намекает на такое развитие событий, можно узнать в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть, какое важное заявление насчет третьей коронавирусной волны в Украине сделал Максим Степанов.

Помимо этого мы рассказывали о пяти главных достижениях и провалах Степанова за год, который он пробыл министром здравоохранения.


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Источник: https://www.facebook.com/100000559323434/posts/4529856117042988/
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