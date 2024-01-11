Что происходит в Слуге народа: о чем говорит ситуация с Безуглой

Нардеп Марьяна Безуглая, которая наделала в прошлом году шума скандальными выпадами в адрес главкома ВСУ Валерия Залужного, теперь переключилась на фракцию и партию "Слуга Народа", заявив, что покидает их ряды. И остается в парламенте как мажоритарный депутат Оболонского района. Покидает она и пост заместителя председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. О чем говорит ситуация с Безуглой? Как события вокруг (внутри) СН могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Марьяна Безуглая. Фото: из открытых источников

Слугу народа могут ждать негативные последствия

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок полагает, что история с Безуглой может свидетельствовать о наличии серьезного политического кризиса и противостояния внутри фракции СН. А также об определенном непонимании между частью провластной фракции – и Банковой.

"Когда Безуглую снимали с поста замглавы Комитета внутри самого Комитета, по ее словам, данный вопрос ставил на голосование ее сопартиец – глава комитета Завитневич. При этом, то, что вчера в зале заседаний не дали провести соответствующее голосование, говорит о наличии в СН не только не сторонников, но и сторонников Безуглой. Но явно просматривается внутрипартийное и внешнепартийное недопонимание в СН. И не исключено, что решение Безуглой покинуть фракцию и партию – это не ее решение, а коллективное, определенной группы нардепов внутри провластной силы", – размышляет эксперт.

По его словам, сейчас уже нет сомнений, что Безуглая озвучивала месседжи, которые не получали осуждения на Банковой.

И получился очень неприятный скандал. Но риторика Зеленского 19 декабря во время его итоговой пресс-конференции указывала на то, что есть некое противостояние, непонимание между ним и военным руководством Особенно, когда президент говорил о "Валере и Марьяне". Это было показательно", – считает Валерий Клочок. "Такие сомнения были, когда она завалила ФБ постами, критикующими Залужного

Так что, констатирует он, история с выходом Безуглой из "Слуги народа" является продолжением возможного противостояния внутри фракции.

"В конечном результате, это может иметь негативные последствия для СН, когда будет формироваться новая политсила на следующие выборы (которые могут произойти даже в этом году). Выглядит всё как большая политическая игра внутри СН, – отмечает эксперт. – И Безуглая тут выступила своеобразным бампером, который принял удар. При этом она стала очень популярна, медийна. О ней много пишут и говорят. Да, это скандал. Но есть и те, кто поддерживает ее позицию касательно критики в адрес военного руководства. Так что на ее политическом будущем не стоит ставить крест".

Безуглую наказали

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина поделилась таким мнением:

и даже возможной отставке последнего. Мониторинг показал, что главкома трогать опасно, слишком велик общественный гнев". "Марьяна Безуглая – личность эпатажная и эмоциональная, это, если мягко охарактеризовать нардепку. Ее резкие выпады в сторону главкома Валерия Залужного вызвали общественное возмущение и осуждение. И, собственно говоря, она стала ни чем иным как инструментом для мониторинга общественного мнения. Ведь в то время ходили слухи о не самых хороших отношениях между президентом и главкомом

По мнению политолога, была проведена и внутренняя социология, результаты которой это подтвердили. Градус общественного напряжения нужно было снижать, поэтому Безуглую наказали порицанием партии и "списали", поясняет Анна Малкина.

"Сделать это было несложно, ведь с самого начала возникла масса вопросов касательно ее компетенций на должности заместителя главы комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, – отмечает эксперт. – Чем может быть полезен в этом комитете человек с медицинским образованием и эпатажными выходками?".

Что касается дальнейшей депутатской деятельности Марьяны Безуглой после выхода из фракции, то это предсказать не трудно, считает Анна Малкина.

"Внефракционнный депутат не имеет никаких возможностей влиять на повестку дня, быть инициатором законопроектов, которые имеют шанс превратиться в закон, и вообще это депутат, который ни на что не влияет. Поэтому решение выйти из фракции – это демонстрация обиды и протеста, а не какой-то рациональный ход, – отмечает политолог. – На состояние фракции СН это вообще никак не повлияет. Ну, может быть, депутаты станут более осторожными в части выполнения поручений "побыть рупором" в сложных ситуациях".

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