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Слабая фракция и партия в войну мне не нужна: Безуглая выходит из Слуги народа

Нардеп отметила, что остается мажоритарным депутатом

сегодня, 07:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Нардеп Марьяна Безуглая известная своими скандальными заявлениями о главкоме ВСУ Валерии Залужном, мобилизации и войне в целом заявила, что написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга Народа". Как передает портал "Комментарии", об этом Безуглая сообщила у себя в Facebook.

Слабая фракция и партия в войну мне не нужна: Безуглая выходит из Слуги народа

Марьяна Безуглая. Фото: из открытых источников

"Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину", – написала нардеп. 

Безуглая также заявила, что ей не нужна партийная квота заместителя председателя Комитета Верховная Рада Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, когда поступают директивы о том, чтобы не говорить лишнего, молчать, что Комитет нацбезопасности бездельничает, кто и что творит в комитете. 

По словам Безуглой, ей надоело закрывать глаза на то, как деятельность комитета воспринимает общество. Якобы, по словам нардепа, большинство ее коллег просто закрывают на это глаза и продолжает "катиться в своих пузырях". 

"…Требуете относиться с "пониманием" к измене Завитневича, председателя комитета. Закрываете глаза на проблемы советщины и убийства граждан генералитетом, коррупцию в секторе и продолжаете работать с ОПЗЖ и тому подобное. Требуете от меня молчать, не только снаружи, но и внутри", – написала нардеп.

Марьяна Безуглая отметила, что остается мажоритарным депутатом Оболонского района" со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами" и будет поддерживать президента Зеленского.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Безуглую отзывают с должности замглавы Комитета по вопросам безопасности: нардеп отреагировала.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02vqvv94YUMy4Q7s1EWwoj4JuYU525vCSCypQ6grFEPQAy1ngEJ2na3GaBNox4c9myl?locale=ru_RU
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