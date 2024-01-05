Безуглую отзывают с должности замглавы Комитета по вопросам безопасности: нардеп отреагировала

Сегодня Комитет Верховного Совета страны по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил народный депутат Украины Вадим Ивченко, который является членом этого комитета.

Марьяна Безуглая. Фото: из открытых источников

У себя в Facebook нардеп заявил, что он лично голосовал "за" такое решение, потому что считает, что в Верховной Раде на соответствующих должностях должны находиться люди, которые усиливают наши позиции – в политическом и информационном пространствах.

Нардеп Безуглая с ответом не замедлила. Она напомнила членам комитета, что такое решение должно приниматься Верховной Радой Украины.

"Дорогой комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, решение можно принять только голосованием в зале. Трудоголики, люблю вас:)", — написала она.

Согласно Регламенту, действительно такие решения принимаются ВРУ на заседании путем внесения изменений в постановление о распределении должностей в комитетах, которые должны поддержать минимум 226 нардепов. Но в то же время, комитет может инициировать перед парламентом такое увольнение.

Безуглая раскритиковала председателя Комитета, своего коллегу по фракции "Слуга народа" Александра Завитневича. Она заявила, что хотела бы выразить отдельную "благодарность" Завитневичу, что инциативно поставил на голосование такую рекомендацию. При этом добавила, что шеф "огонь".

В Facebook Безуглая позже сообщила, что голосование в Комитете происходило "максимально коварно".

"Председатель Комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опоздаю на заседание, в мое отсутствие; а коллеги проголосовали. Я не сдамся никогда и никакой шантаж не заставит меня отступить от принципов, работы, борьбы и правды", — написала она.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит выпад Безуглой в адрес Залужного: к чему может привести ситуация.



