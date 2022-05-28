Зеленскому предлагали эвакуировать людей за год до вторжения: почему он отказался от этой идеи

Год назад Украине поступало предложение о том, чтобы начать эвакуацию людей из страны. Однако по его мнению, это могло привести к панике и уничтожению экономики. Об этом президент Украины рассказал в интервью нидерландскому изданию Nieuwsuur.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам Зеленского, ко вторжению рф на территорию Украины страна, несомненно, готовилась и никто не исключал, что это может произойти в любой момент. Однако путь, который за год до вторжения предлагали Украине, он посчитал неправильным.

"Путь, который предлагался нам — бить в колокола, рыть окопы, вывозить людей из государства, и это нужно было делать за год до вторжения, я считаю, что был неправильный, потому что сеять панику в нашем обществе не надо. Все это ударит по финансовой ситуации, по бюджету и экономике", – отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что существовали очень большие риски. В случае, если бы этот план был реализован раньше времени, украинской экономики бы уже попросту не было бы.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что Зеленский рассказал о тяжелых боях за Лиман и Северодонецк. По словам президента Украины, российские захватчики пытаются достичь своих целей, которые собирались за несколько дней после 24 февраля, хотя бы на 100 дней войны.

Также портал "Комментарии" сообщал читателям о том, что Владимир Зеленский рассказал, когда и при каких условиях может закончиться война в Украине. Президент заявил, что завершение войны России против Украины зависит сразу от некоторых вещей.

Сайт комментарии ранее писал о том, что Зеленский обвинил мир в заигрывании с врагом и произошедшей катастрофе.

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