"Катастрофическое развертывание событий можно было остановить, если бы сильные мира не заигрывали с Россией",- Зеленский

Президент Украины в своем очередном обращении обвинил сильных мира в заигрывании с россией. Владимир Зеленский убежден, что катастрофическое развертывание событий все же можно было бы остановить. Об этом он заявил, выступая перед народом Украины, 26 мая, в день прекращения работы Донецкого аэропорта.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Президент обвинил мир в заигрывании с врагом и произошедшей катастрофе.

"Ровно восемь лет назад, 26 мая прекратил работу Донецкий аэропорт.В тот день, пожалуй, никто вообще не предвидел, как будут развиваться события на Донбассе в эти годы. А потом – и по всей Украине после полномасштабного вторжения. Но и в тот день, и в любой день потом и сегодня можно уверенно сказать две вещи. Первое. Украина всегда будет независимым государством, и его не сломать. Вопрос только в том, какую цену придется заплатить нашему народу за свою свободу, а России — за эту бессмысленную войну против нас. И- во вторых. Катастрофическое развертывание событий все же можно было бы остановить, если бы мир отнесся к ситуации в Украине как к своей ситуации. Если бы сильные мира этого не заигрывали с Россией, а реально нажали ради прекращения войны",- заявил Зеленский .

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский рассказал, когда можно будет закончить войну . Идущая в Украине война может быть закончена, если так решит тот, кто ее развязал, то есть президент России Владимир Путин. Решение о прекращении войны Путин может принять только в том случае, если перестанет жить в какой-нибудь потусторонней реальности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!