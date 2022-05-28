"Там и ракетные удары, и авиация – все": Зеленский рассказал о тяжелых боях за Лиман и Северодонецк

Глава Украины Владимир Зеленский признает, что ситуация на донецкой линии фронта очень тяжелая, однако российские захватчики мечтают о том, что надолго закрепятся в Лимане или в Северодонецке. Об этом он заявил в вечернем обращении.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Как это и предполагалось — очень тяжелая ситуация. Оккупанты пытаются хотя бы на 100 дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать за первые дни после 24 февраля",- сказал он.

Как сказал президент, кафиры имеют в донецком регионе много артиллерии, их резервы максимальны. Поэтому совершают ракетные удары, задействовали авиацию – все. Наши защитники мужественно обороняют страну, так как это разрешают оборонные ресурсы. Делается все, чтобы его усилить, и он в ближайшее время усилится.

"Если кафиры думают, что Лиман или Северодонецк будут их – то они ошибаются. Донбасс будет в Украине! Потому что это мы, это наша сущность! ",- подчеркнул Зеленский

По словам главы государства, когда Россия принесет туда разрушение и страдания, украинцы таки восстановят каждый город этого региона, все общины. В Донбассе нет, и не будет никакой реальной альтернативы украинскому флагу, — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что " Катастрофическое развертывание событий можно было остановить, если бы сильные мира не заигрывали с Россией", — Зеленский. Президент Украины в своем очередном обращении обвинил сильных мира в заигрывании с россией. Владимир Зеленский убежден, что катастрофическое развертывание событий все же можно было бы остановить. Об этом он заявил, выступая перед народом Украины, 26 мая, в день прекращения работы Донецкого аэропорта.

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