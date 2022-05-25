Зеленский рассказал, когда можно будет закончить войну

Война, которая идет в Украине, может быть закончена, если так решит тот, кто ее развязал, то есть, президент России Владимир Путин. Решение о прекращении войны Путин может принять только в том случае, если перестанет жить в какой-то потусторонней реальности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на трансляцию "Украинского завтрака" в Давосе.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Что касается того, когда эта война может закончиться, я думаю, это зависит от некоторых вещей. Прежде всего, от желания разных сторон, желания объединенного Запада по поводу прочности и вооружения, финансовой прочности Украины, желания объединенного Запада не бояться воевать с РФ, воевать в этой гибридной войне по-разному, не своими людьми", — заявил президент.

По словам Зеленского, завершение войны также зависит от желания России, поскольку война закончится в любом случае. Всем понятно, что есть военная часть войны и после нее в любом случае будет мирный процесс и стол переговоров и будет точно мир. Вопрос с кем Украина будет договариваться, с каким президентом России. Это тоже зависит от желания действующего президента России.

По мнению президента, действующий президент РФ не отдает себе отчет в том, что происходит. Когда Владимир Путин будет готов выйти в реальность, он точно поймет, что надо заканчивать войну, начатую им. И тогда можно будет попытаться идти по дипломатическим целям, если будет не поздно.

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