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Главная Новости Политика президент Зеленский разбогател на 4,6 миллиона - декларация
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Зеленский разбогател на 4,6 миллиона - декларация

Президент Украины сообщил о существенных изменениях в имущественном положении

сегодня, 16:45
Автор:

Елизавета Черных

Согласно данным в электронной декларации, президент Украины Владимир Зеленский разбогател на 4,59 миллиона гривен. Глава государства сообщил о существенных изменениях в имущественном положении, указав, что получил роялти от деятельности двух ООО. 

Зеленский разбогател на 4,6 миллиона - декларация

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Так, Зеленский задекларировал 4,355 миллиона гривен дохода, полученного от "Квартала 95" и еще 235 тысяч гривен в тот же день от "Киностолицы". 

Данные обнародованы на официальном сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. 

Зеленский разбогател на 4,6 миллиона - декларация - фото 2

Зеленский разбогател на 4,6 миллиона - декларация - фото 3

Напомним, что ранее президент Украины рассказал, как украинцам сэкономить на коммунальных услугах. Зеленский сказал, что НАК "Нафтогаз Украины" будет сохранять низкие цены на рынке газа и напомнил о возможности выбрать любого поставщика газа дистанционно.

Президент Украины также продемонстрировал, что ему подарили на Новый год. Владимир Зеленский показал подарок, который он получил из Славянска. Так, ему подарили сладкий домик, рядом с которым стоит елка и снеговик. Но это еще не все: там можно увидеть небольшое поздравление с новогодними праздниками. 

Также стало известно, как украинцы оценили новогоднее поздравление Зеленского. Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, чтобы узнать, как украинцы оценили новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского. Оказалось, что меньше половины  украинцев удовлетворены видеоприветствием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько денег потратили на новогоднее оформление помещений Офиса Зеленского. Данную информацию предоставили в управлении административными зданиями Государственного управления делами. Оказывается, в 2020 году потратили 53 218 гривен на создание праздничного настроения в админзданиях.



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Источник: https://public.nazk.gov.ua/documents/066d13b9-30d7-44b7-a267-098b7a467d53
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