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Главная Новости Политика президент "Подарок с душой": Зеленский показал, что получил на Новый год
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"Подарок с душой": Зеленский показал, что получил на Новый год

Сюрприз ему передали из Славянска

сегодня, 18:29
Автор:

Любовь Блажко

Владимир Зеленский продемонстрировал подарок, который он получил из Славянска. Так, ему подарили сладкий домик, рядом с которым стоит елка и снеговик. Но это еще не все: там можно увидеть небольшое поздравление с новогодними праздниками. 

"Подарок с душой": Зеленский показал, что получил на Новый год

Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

"Господин президент Украины! С Новым 2021 годом!", — написал отправитель подарка.

"Сладости из Славянска. Подарок с душой. Донбасс — это Украина!" – написал Зеленский на своей странице в социальных сетях. Также он прикрепил фото полученного презента. 

Ранее стало известно, где глава государства будет отмечать Новый год. Так, он собирается поехать в президентскую резиденцию "Синегора", которая расположена поблизости села Гута. Отмечается, что раньше здесь был пансионат, который в 2001 переделали под уютное место для отдыха высших государственных лиц.

Когда-то эти земли были владением императора Франца-Иосифа. Он часто ходил на охоту, потому что резиденция находится среди горных сосновых лесов.

Ранее "Комментарии" писали, Зеленский рассказал, чего ожидает от 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью изданию "Фокус" честно признался, что он ожидает от следующего года. По его словам, в 2021 украинцам будет легче, если сравнивать с уходящим годом. 

Кроме того, он добавил, что этот год оказался сложным абсолютно для всех. В следующем году Украина будет отмечать 30-летие независимости, поэтому в страну приедут много лидеров других государств. Возможно по этой причине следующий год будет для его президентства не менее сложным, чем этот. 



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Источник: https://www.facebook.com/100007211555008/posts/2720577104859315/
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