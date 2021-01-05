Полный провал: как украинцы оценили новогоднее поздравление Зеленского

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Кириєнко Анна
Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, чтобы узнать, как украинцы оценили новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского. Оказалось, что меньше половины украинцев удовлетворены видеоприветствием.
Новогоднее поздравление Зеленского - реакция украинцев. Фото: lenta.ru
43 процентам граждан понравилось обращение. 21 процент респондентов негативно отреагировали на новогоднее поздравление. Все остальные опрошенные воздержались от комментариев или же оценили нейтрально.
В общем видеообращение президента в новогоднюю ночь смотрели 70 процентов граждан.
Наиболее негативно об обращении откликнулись жители восточных регионов Украины и сторонники партий Шария, "Европейская солидарность", ОПЗЖ, "Свобода".
Опросы проводились после Нового года в период со второго по четвертое января. Гражданам звонили на основе случайной выборки мобильных телефонов и спрашивали об их впечатлениях от видеообращения.
Всего было опрошено 2,5 тысячи совершеннолетних респондентов.
Напомним, что стало известно, сколько стоило новогоднее оформление помещений Офиса Зеленского. В 2020 году потратили 53 218 гривен на создание праздничного настроения в админзданиях. Накануне зимних праздников управления админзданиями планировало выделить около 40 000 гривен на новогодние композиции, елочные игрушки, гирлянды и другие аксессуары. То есть расходы на украшение Офиса Президента превысили запланированный бюджет на 13 000 гривен.
Также сайт "Комментарии" рассказывал, что посол Израиля в Украине Джоэл Лион назвал Степана Бандеру сторонником нацистской идеологии. Соответствующий ретвит с возмущением факельным шествием в честь дня рождения Бандеры дипломат опубликовал на своей странице в Twitter.
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