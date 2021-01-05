Полный провал: как украинцы оценили новогоднее поздравление Зеленского

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, чтобы узнать, как украинцы оценили новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского. Оказалось, что меньше половины украинцев удовлетворены видеоприветствием.

Новогоднее поздравление Зеленского - реакция украинцев. Фото: lenta.ru

43 процентам граждан понравилось обращение. 21 процент респондентов негативно отреагировали на новогоднее поздравление. Все остальные опрошенные воздержались от комментариев или же оценили нейтрально.

В общем видеообращение президента в новогоднюю ночь смотрели 70 процентов граждан.

Наиболее негативно об обращении откликнулись жители восточных регионов Украины и сторонники партий Шария, "Европейская солидарность", ОПЗЖ, "Свобода".

Опросы проводились после Нового года в период со второго по четвертое января. Гражданам звонили на основе случайной выборки мобильных телефонов и спрашивали об их впечатлениях от видеообращения.

Всего было опрошено 2,5 тысячи совершеннолетних респондентов.

Напомним, что стало известно, сколько стоило новогоднее оформление помещений Офиса Зеленского. В 2020 году потратили 53 218 гривен на создание праздничного настроения в админзданиях. Накануне зимних праздников управления админзданиями планировало выделить около 40 000 гривен на новогодние композиции, елочные игрушки, гирлянды и другие аксессуары. То есть расходы на украшение Офиса Президента превысили запланированный бюджет на 13 000 гривен.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что посол Израиля в Украине Джоэл Лион назвал Степана Бандеру сторонником нацистской идеологии. Соответствующий ретвит с возмущением факельным шествием в честь дня рождения Бандеры дипломат опубликовал на своей странице в Twitter.

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