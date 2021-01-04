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Стало известно, сколько денег потратили на новогоднее оформление помещений Офиса Зеленского

Расходы на украшение Офиса Президента превысили запланированный бюджет на 13 000 гривен

сегодня, 14:00
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, в какую сумму обошлось новогоднее оформление помещений Офиса Президента Украины. Данную информацию предоставили в управлении административными зданиями Государственного управления делами.

Стало известно, сколько денег потратили на новогоднее оформление помещений Офиса Зеленского

Сколько денег ушло на новогоднее оформление государственных помещений

Оказывается, в 2020 году потратили 53 218 гривен на создание праздничного настроения в админзданиях.

Накануне зимних праздников управления планировало выделить около 40 000 гривен на новогодние композиции, елочные игрушки, гирлянды и другие аксессуары. То есть, расходы превысили запланированный бюджет на 13 218 гривен.

В этом году бюджет не выделял средства на покупку елок, ведь в админзданиях устанавливались искусственные деревья, которые используются уже несколько лет.

Напомним, что в прошлом году на оформление зданий выделили более 148 000 гривен. В 2018-м украшение помещений Администрации Президента Украины обошлось дешевле — в 29 800 гривен.

Сайт "Комментарии" ранее сообщал, что на главную елку Украины потратили до семи миллионов гривен. В этом году новогоднее дерево оплачивал не по городской бюджет, а рекламодатели и спонсоры. На украшение елки потратили 1500 игрушек и 10 километров гирлянд.

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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1910817-bilshe-nizh-planuvali-na-novorichne-oformlennya-primischen-ofisu-zelenskogo-vitratiti-ponad-50-tis-grn
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