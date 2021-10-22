logo
Русский Українська

BTC/USD

61213.92

ETH/USD

3976.68

LTC/USD

194.15

USD/UAH

26.50

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский определился с кандидатурой на пост главы Минобороны в случае отставки Тарана
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский определился с кандидатурой на пост главы Минобороны в случае отставки Тарана

Конкретных фамилий Арахамия не назвал

сегодня, 18:09
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Государственный глава Владимир Зеленский определился с возможным кандидатом на должность главы Минобороны, если действующий министр Андрей Таран уйдет в отставкуТакой информацией поделился председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина". 

Зеленский определился с кандидатурой на пост главы Минобороны в случае отставки Тарана

Миниобороны - фото из открытых источников

Отмечается, что конкретных фамилий Арахамия не озвучил: 

"Претенденты на должность министра обороны уже есть, и есть уже окончательное решение президента, но не могу его ещё озвучивать", — сказал нардеп. 

На вопрос, может ли народная избранница Ирина Верещук стать министром обороны, в случае ухода Андрея Тарана, Арахамия не дал конкретный ответ. Однако, политик сказал: 

 "Мы за равенство всех граждан".

Кроме того, глава фракции СН отметил, что вопрос отставки с должности главы Минобороны могут рассмотреть "на протяжении двух-трех недель". 

Напомним, что ранее Ирина Верещук выразила готовность занять пост главы Министерства обороны. Нардеп отметила, что в "Слуге народа" действительно обсуждалась ее кандидатура. При этом Давид Арахамия заявлял, что женщина — министр обороны — нормальная практика для западных стран, поэтому его коллега имеет все шансы получить эту должность. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось о возможных кадровых изменениях в Кабинете министров Украины. По словам политолога Алексея Голубоцкого, "на выход" попросят еще пятерку министров. В их числе, по мнению эксперта, Денис Малюська, Александр Ткаченко, Олег Немчинов и другие. Политолог отмечает, заявление об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского стало первым шагом в кадровых ротациях в правительстве, которые неоднократно анонсировались еще со середины лета.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://interfax.com.ua/news/general/775074.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!