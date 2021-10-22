Зеленский определился с кандидатурой на пост главы Минобороны в случае отставки Тарана

Государственный глава Владимир Зеленский определился с возможным кандидатом на должность главы Минобороны, если действующий министр Андрей Таран уйдет в отставку. Такой информацией поделился председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

Миниобороны - фото из открытых источников

Отмечается, что конкретных фамилий Арахамия не озвучил:

"Претенденты на должность министра обороны уже есть, и есть уже окончательное решение президента, но не могу его ещё озвучивать", — сказал нардеп.

На вопрос, может ли народная избранница Ирина Верещук стать министром обороны, в случае ухода Андрея Тарана, Арахамия не дал конкретный ответ. Однако, политик сказал:

"Мы за равенство всех граждан".

Кроме того, глава фракции СН отметил, что вопрос отставки с должности главы Минобороны могут рассмотреть "на протяжении двух-трех недель".

Напомним, что ранее Ирина Верещук выразила готовность занять пост главы Министерства обороны. Нардеп отметила, что в "Слуге народа" действительно обсуждалась ее кандидатура. При этом Давид Арахамия заявлял, что женщина — министр обороны — нормальная практика для западных стран, поэтому его коллега имеет все шансы получить эту должность.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось о возможных кадровых изменениях в Кабинете министров Украины. По словам политолога Алексея Голубоцкого, "на выход" попросят еще пятерку министров. В их числе, по мнению эксперта, Денис Малюська, Александр Ткаченко, Олег Немчинов и другие. Политолог отмечает, заявление об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского стало первым шагом в кадровых ротациях в правительстве, которые неоднократно анонсировались еще со середины лета.

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