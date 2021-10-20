Эксперт назвал пятерку министров, которых вскоре попросят «на выход»

На увольнении Романа Абрамовского кадровые ротации в Кабмине не прекратятся. В самое ближайшее время "на выход" попросят еще пятерых министров: Дениса Малюську, Андрея Тарана, Олега Уруского, Олега Немчинова и Александра Ткаченко. Как передает издание "Комментарии", такой инсайдерской информацией в Facebook поделился политолог и блогер Алексей Голобуцкий.

Кабинет министров. Фото: из открытых источников

Политолог отмечает, заявление об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского стало первым шагом в кадровых ротациях в правительстве, которые неоднократно анонсировались еще со середины лета. После снятия с должности Дмитрия Разумкова и планового переформатирования в Верховной Раде, власть запускает процесс увольнения министров в правительстве. Причин несколько.

"По некоторым министрам уже накопился критический уровень негатива, некоторые министры просто не смогли наладить и продемонстрировать хоть какую-то эффективную заметную работу. К тому же свежий оффшорный скандал, "вагнергейт" и критическую ситуацию с тарифами власть хочет перебить "кадровой темой", – отметил Голобуцкий.

Он добавляет, еще свежая социология с откатом рейтинга президента заставляет Зеленского к решительным кадровым изменениям. Логика здесь простая – демонстрации своей силы и таким образом спасать президентский рейтинг, предлагая избирателям "козлов отпущения-министров", которых можно сделать виновным во всех провалах власти.

Таким образом уже совсем скоро Кабмин может обновиться минимум на треть.

Читайте также на портале "Комментарии" - "слуги народа" уже ищут нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!