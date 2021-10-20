logo
Русский Українська

BTC/USD

65638.96

ETH/USD

3979.48

LTC/USD

195.11

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика кабмин Эксперт назвал пятерку министров, которых вскоре попросят «на выход»
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт назвал пятерку министров, которых вскоре попросят «на выход»

Заявление об отставке министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского стало первым шагом в кадровых ротациях в правительстве

сегодня, 16:06
Автор:

Кравцев Сергей

На увольнении Романа Абрамовского кадровые ротации в Кабмине не прекратятся. В самое ближайшее время "на выход" попросят еще пятерых министров: Дениса Малюську, Андрея Тарана, Олега Уруского, Олега Немчинова и Александра Ткаченко. Как передает издание "Комментарии", такой инсайдерской информацией в Facebook поделился политолог и блогер Алексей Голобуцкий.

Эксперт назвал пятерку министров, которых вскоре попросят «на выход»

Кабинет министров. Фото: из открытых источников

Политолог отмечает, заявление об отставке министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского стало первым шагом в кадровых ротациях в правительстве, которые неоднократно анонсировались еще со середины лета. После снятия с должности Дмитрия Разумкова и планового переформатирования в Верховной Раде, власть запускает процесс увольнения министров в правительстве. Причин несколько. 

"По некоторым министрам уже накопился критический уровень негатива, некоторые министры просто не смогли наладить и продемонстрировать хоть какую-то эффективную заметную работу. К тому же свежий оффшорный скандал, "вагнергейт" и критическую ситуацию с тарифами власть хочет перебить "кадровой темой", – отметил Голобуцкий.

Он добавляет, еще свежая социология с откатом рейтинга президента заставляет Зеленского к решительным кадровым изменениям. Логика здесь простая – демонстрации своей силы и таким образом спасать президентский рейтинг, предлагая избирателям "козлов отпущения-министров", которых можно сделать виновным во всех провалах власти.

Таким образом уже совсем скоро Кабмин может обновиться минимум на треть.

Читайте также на портале "Комментарии" - "слуги народа" уже ищут нового министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/4641867389209795
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ