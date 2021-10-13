Верещук готова стать министром обороны

Нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук подтвердила готовность занять пост министра обороны. Нардеп говорит, что разговоры о ее назначении на этот важный пост не беспочвенны и в "Слуге народа" действительно обсуждали ее кандидатуру. Как информирует издание "Комментарии", об этом народная избранница заявила в эфире "24 канала".

Ирина Верещук. Фото: Украинская правда

Ирина Верещук отметила, что речь не идет о том, есть у нее какие-то амбиции или желание возглавить оборонное ведомство. Каждый, кто находится в команде президента Зеленского понимает свою ответственность и не боится принимать важные решения. По словам Ирины Верещук, люди, которые стоят за спиной Владимира Зеленского, готовы занять любую должность в стране, если будет такая необходимость.

Также нардеп подтвердила информацию, что ее фамилию обсуждали во фракции "Слуга народа", но лично с президентом об этом она не говорила. Ирина Верещук высказала надежду, что ее коллеги по фракции поддержат, если президент Зеленский решит, что она достойна занять пост министра обороны Украины.

По словам нардепа, ее многое связывает с армией. Сама она имеет военное образование, муж и один из сыновей военные. Ирина Верещук подчеркнула, что она отдаёт себе отчет, когда говорит о должности министра обороны, потому как понимает, чем нужно заниматься и за что нести ответственность.

Также читайте на портале "Комментарии" — глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что женщина-министр обороны – нормальная практика для Запада, поэтому у Ирины Верещук есть большие шансы занять эту должность.

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