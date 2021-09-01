Зеленский назвал болезненный для Украины вопрос

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Елизавета Черных
Тема временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса — станет первый вопросом, с которого начнется встреча глав государств Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Также на встрече президенты планируют обсудить запуск российского скандального газопровода "Северный поток-2", который, по словам украинского лидера, является болезненным вопросом для нашего государства. Об этом Зеленский рассказал "Cуспільному" во время визита в США.
Владимир Зеленский - фото из открытых источников
Президент Украины отметил, что переговоры с Байденом не будут происходить просто в формате "вопрос — ответ". Это будет серьезная встреча, имеющая несколько секторов беседы.
Кроме того, без внимания на встрече не оставят и тему запуска скандально известного "Северного потока-2":
Напомним, что 31 августа президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках официального визита в США. Эксперты подвели первые итоги визита украинской делегации во главе с президентом в Соединенные Штаты, рассказав, что можно считать прорывом, а что – провалом. Исходя из этого – чего ждать от грядущей встречи Зеленского с Байденом.
В частности, руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых акцентирует, что визит происходит в не самое удобное для этого время.
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