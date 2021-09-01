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Зеленский назвал болезненный для Украины вопрос

Эта тема будет подниматься на встрече с президентом США Джо Байденом

сегодня, 10:47
Автор:

Елизавета Черных

Тема временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса — станет первый вопросом, с которого начнется встреча глав государств Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Также на встрече президенты планируют обсудить запуск российского скандального газопровода "Северный поток-2", который, по словам украинского лидера, является болезненным вопросом для нашего государства. Об этом Зеленский рассказал "Cуспільному" во время визита в США. 

Зеленский назвал болезненный для Украины вопрос

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Президент Украины отметил, что переговоры с Байденом не будут происходить просто в формате "вопрос — ответ". Это будет серьезная встреча, имеющая несколько секторов беседы. 

"Сложно сказать, с какого именно вопроса начать. Многие вещи на которые хочется получить не ответ, а получить видение. Тем более, что вопрос не в том, что спрашивает Украина и что отвечает Америка", – сказал Зеленский и добавил, что в его планах начать переговоры с вопросов оккупированных территорий. 

Кроме того, без внимания на встрече не оставят и тему запуска скандально известного "Северного потока-2": 

"У нас есть болезненный вопрос "Северный поток-2. Если он будет достроен, а все говорят, что он будет достроен, то мы поборемся с тем, как он будет работать", – сообщил украинский лидер и отметил, что в случаев запуска газопровода, Украина хотела бы получить от США гарантии в виде новых санкций против РФ. 

Напомним, что 31 августа президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках официального визита в США. Эксперты подвели первые итоги визита украинской делегации во главе с президентом в Соединенные Штаты, рассказав, что можно считать прорывом, а что – провалом. Исходя из этого – чего ждать от грядущей встречи Зеленского с Байденом. 

В частности, руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых акцентирует, что визит происходит в не самое удобное для этого время.




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Источник: https://suspilne.media/160019-zelenskij-pocne-zustric-z-bajdenom-z-pitan-krimu-i-donbasu/
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