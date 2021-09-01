Стало известно, проведут ли Байден с Зеленским совместную пресс-конференцию

По итогам встречи глав государства Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена не будет проведена совместная пресс-конференция. Такие данные следуют из расписания президента Штатов, пишет "Новое время".

Джо Байден и Владимир Зеленский. Коллаж: 24 канал

Согласно расписанию, после переговоров с украинским лидером Байден посетит еженедельный брифинг совместно с вице-президентом.

Сама встреча президентов состоится в среду, 1 сентября, в 14:00 по Вашингтону в Овальном кабинете Белого дома.

Напомним, что вторник, 31 августа, начался для украинцев с новостей о том, что президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой уже находятся на территории Соединенных Штатов. Как известно, у Зеленского запланирована насыщенная программа, главным "гвоздем" которой является личная встреча с главой США Джозефом Байденом. "Комментарии" спросили у экспертов, какие важные вопросы могут быть решены, и что практического, а не декларативного мы можем извлечь из этого визита.

В частности, политолог Виктор Таран предполагает, что, судя по повестке встречи, а также политической ситуации, которая сложилась в Вашингтоне в связи с происходящим в Афганистане, ничего конкретного мы не сможем привезти из США.

А главред информагентства УкрПресс Инфо, политэксперт Алексей Воронцов акцентирует, что визит Владимира Зеленского в США и встреча с Джозефом Байденом состоится в очень непростой геополитической ситуации. И Америка в ней внешне выглядит проигравшей стороной.

Кроме того, эксперты накануне рассказывали нашему порталу, какие вопросы важно обсудить президенту Украины с главой США. Специалисты считают, что ключевым для вопросом для нашего государства является поддержка со стороны США в сфере обороны, а также энергетической безопасности.

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