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Семейство Зеленских уже в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена прибыли в Вашингтон

сегодня, 08:05
Автор:

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках официального визита в США и по приглашению главы Белого Дома Джо Байдена. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает официальная страничка Офиса президента в Facebook.

Семейство Зеленских уже в Вашингтоне

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

В сообщении отмечается, что в программе визита в США украинский лидер должен провести встречу с Джо Байденом с глазу на глаз, а также в расширенном составе с присутствием делегаций двух стран. Также Владимир Зеленский планирует встретиться с американским истеблишментом. Также говорится, что находиться в США украинский президент будет несколько дней.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский повез в США список военнопленных и политически заключенных украинцев, которые находятся в российском плену. Украинский глава государства передаст этот список лично в руки Байдену. Он надеется, что Вашингтон поможет официальному Киеву найти более весомые слова перед Москвой, чтобы украинские заложники оказались дома.

Также читайте на "Комментариях" — экс-глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что будет означать, если по итогам переговоров в Белом Доме украинский президент и его американский коллега не выйдут к представителям масс-медиа с общим заявлением. Украинский дипломат считает, что инициатором такое решение может быть американская сторона, поскольку Байдену не хотелось бы снова отвечать на вопросы журналистов об Афганистане, вместо того, чтобы говорить об украино-американских отношениях. Поэтому заранее было оповещено, что совместной пресс-конференции может не быть.



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Источник: https://www.facebook.com/president.gov.ua/posts/2460250897453096
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