Визит Зеленского в США: первые итоги

31 августа Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках официального визита в США и по приглашению главы Белого Дома Джо Байдена.

Владимир Зеленский и Елена Зеленская - фото: Офис президента

Эксперты подвели первые итоги визита украинской делегации во главе с президентом в Соединенные Штаты, рассказав, что можно считать прорывом, а что – провалом. Исходя из этого – чего ждать от грядущей встречи Зеленского с Байденом.

Зеленский ничего не делает для наращивания взаимного доверия

Политолог Владимир Цыбулько считает, что провалом можно считать несколько сниженный уровень протокола, отсутствие почетного караула у трапа самолета, уровень встречающих. И даже первые подписанные бумаги.

"Уровень Меморандума — это еще не соглашение, – комментирует эксперт сообщение, что заключен Меморандум о взаимопонимании между Государственным космическим агентством Украины и Минобороны США о сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов и оказания услуг и информации по космической ситуационной осведомленности. – Отсюда и неуверенные первые заявления Зеленского о том, что Украина станет космической державой".

По мнению политолога, предыдущий президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко не спроста накануне визита Зеленского в США называл фамилию олигарха Коломойского, у которого проблемы с американскими правоохранителями. Но у которого, похоже, нет проблем в Украине.

"И этот капкан не позволяет американским чиновникам переходить на более высокий уровень отношений, – поясняет Владимир Цыбулько. – Между капельками Зеленский не проскочит. Провинциальную ложь американцы не воспринимают, а Зеленский ничего не делает для наращивания взаимного доверия".

Украина не является для Америки важным и стратегическим партнером

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых акцентирует, что визит происходит в не самое удобное для этого время.

"Не совсем красивый вывод войск США из Афганистана, бушующий ураган на южном побережье Америки – всё это не дает возможности Байдену сосредоточиться на повестке украино-американских переговоров. Так что не стоит ожидать больших успехов от встречи президентов. Вероятней всего, она, намеченная на сегодняшний вечер (по киевскому времени) будет носить в большей мере протокольный характер. Но позволит установить первый личный контакт и, возможно, создать между президентами элемент доверия и понимания интересов сторон. Что в последующем можно будет конвертировать в дорожную карту", – прогнозирует эксперт.

По его мнению, после вывода войск из Афганистана, негативного фона вокруг этого события и последующих нападок на Байдена со стороны республиканцев и даже из своего лагеря демократов, Украина не имеет права стать провальным проектом для президента США.

"Поэтому, есть надежда, что мы останемся в орбите интересов США, а работа по поддержке реформ в Украине продолжится. Борьба с коррупцией, судебная реформа, верховенство права и отдаление олигархических групп от влияния на управление государством – вероятные темы, на которых сосредоточится президент США на переговорах. А также частичная поддержка нас в военном плане для противостояния агрессии России", – подчеркивает Олег Вострых.

Он отмечает, что первые результаты переговоров как раз и говорят об этой концепции.

"Украине пообещали выделить 60 млн долларов на вооружение армии. В энергетическом плане США будут продолжать вытеснять в атомной энергетике российские компании и помогать переходить на американские технологии (договоренность о строительстве нового блока на Хмельницкой АЭС и еще 4-х в последующем). Также видим усиление сотрудничества в космической отрасли. Проведенные переговоры с НАСА уже привели к позитивным результатам и наметили сотрудничество на ближайшие годы, – считает Олег Вострых. – Всё это в итоге станет плюсом от первых переговоров между президентами США и Украины".

Политолог предполагает, что Офис президента Зеленского будет активно продвигать эти успехи в прессе, как большую победу. Но в политическом аспекте сама встреча президентов не приведет к большим успехам, уверен Олег Вострых.

Эксперт поясняет: "Украина не является для Америки важным и стратегическим партнером. Скорее – лишь одним из элементов большой политической игры мировых игроков".

И это, подчеркивает Олег Вострых, хорошо показывает позиция США по запуску газопровода "Nord Stream 2".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, проведут ли Байден с Зеленским совместную пресс-конференцию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!