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Социологи рассказали, в каких регионах Украины больше всего поддерживают Зеленского

По итогам года, действующий президент потерял электоральное лидерство на Западе.

сегодня, 09:41
Автор:

Елизавета Черных
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Молодые люди до 24 лет, по итогам текущего года, больше всего поддерживают действующего президента Украины Владимира Зеленского — 28%. На Юге страны государственный глава пользуется наибольшей поддержкой избирателей (23%), значительно опережая всех конкурентов Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Украинского института будущего (UIF). 

Социологи рассказали, в каких регионах Украины больше всего поддерживают Зеленского

Владимир Зеленский - фото: Офис Президента

Кроме того, первое место удерживает президент и в центральных регионах — за него готовы отдать голоса 18% украинцев, в то время, как за Петра Порошенко — 12%, а Владимира Гройсмана — 8%. 

В восточной чисти Украины Зеленский опережает лидера "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко с 17% к 14%. 

Социологи отмечают, что, по итогам 2021 года, действующий президент потерял электоральное лидерство на Западе. В этом регионе за него готовы проголосовать 16%, в то время, как за Порошенко — 19%. 

Донбасс для Зеленского исследователи называют "откровенно проблемным регионом", поскольку там он значительно проигрывает Бойко з 6% к 22%, а также Евгению Мураеву, имеющему 18% поддержки. 

Напомним, что в случае выборов украинского президента в ближайшее воскресенье, за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 18% всех украинцев. Гарант продолжает удерживают первое место среди всех потенциальных кандидатов. 

Кроме того, Зеленский и его предшественник Петр Порошенко делят на данный момент между собой Высший антирейтинг кандидатов в президенты. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" результаты свежего президентского рейтинга, а также назвали причины такого распределения голосов. 


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Источник: https://uifuture.org/publications/rejtyngy-i-antyrejtyngy-politykiv-socziologichni-pidsumky-2021-roku/
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