Президент США Джо Байден после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись 7 декабря, выразил надежду, что к 10 декабря будет объявлено о начале дипломатического процесса с участием РФ, США и нескольких стран НАТО, направленного на снижение напряженности на восточном фронте Альянса.

НАТО, Украина и Россия: что поможет снизить градус напряженности - фото из открытых источников

Что это могут быть за инициативы? Как при том или ином раскладе следует действовать Украине? Чтобы найти ответы на вопросы, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Речь о Минских соглашениях как последовательной цепочке действий и обязательств по формированию нейтральной, альтруистской Украины у западных границ РФ

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин считает, что за семь лет конфликта на Донбассе украинцы привыкли видеть отношения Москвы и Вашингтона в двухмерном одноуровневом пропагандистском формате гибридной войны.

"Однако очевидно, что эти отношения многоуровневые для достижения различных внутренних, региональных и глобальных целей, и как минимум происходят в трехмерном пространстве международных отношений. Для американских избирателей сегодня Байден выглядит лидером, который предотвратил войну. Путину гарантии нерасширения НАТО на Восток могут дать только США. На первый взгляд, завышенная переговорная позиция, но она четко обозначает стратегический горизонт российских желаний, после удовлетворения которых Кремль, демонстрируя холодное величие, обещает некую "предсказуемость и безопасность". Речь о Минских соглашениях как последовательной цепочке действий и обязательств по формированию нейтральной, альтруистской Украины у западных границ РФ", – поясняет Андрей Мишин.

Он акцентирует, что американцы не хотят войны в Европе. Ведь она может привести к необходимости дать сокрушительный ответ России. А в этом смысле США относительно слабы, как показал Афганистан.

"В этих условиях лучше заняться Минскими соглашениями, направленными на снижение напряженности на восточном фронте. Однако требование нерасширения НАТО, высказанное Кремлем с холодной категоричностью, сегодня неприемлемо для Запада – не столько практически, сколько символически. Ведь оно ставит точку не только над периодом политической слабости России, но и над периодом исключительного доминирования Евроатлантизма на континенте. То есть, начинается большая игра", – отмечает эксперт.

Андрей Мишин считает, что судя по пресс-конференции советника Байдена по нацбезопасности – Джека Салливана, США готовы к тому, чтобы толкать Минские соглашения в сторону реализации (об этом сказано трижды).

"При этом США не станут давать Кремлю прямые заверения, что Украина не войдет в НАТО, – уверен эксперт. – На положительный или отрицательный ответ уйдет как минимум несколько лет. Зато новая жизнь Минских договоренностей при участии Вашингтона не нанесет ущерба репутации Соединенных Штатов, ведь они признавали их и раньше. В этой связи Офису президента Украины лучше перестать демонстрировать "дерзость" и наступательность. Лучшим разумным компромиссом будет занять место в фарватере политики Вашингтона".

РФ якобы хочет создать некую комиссию, которая, по замыслам Кремля, должна решать вопросы продвижения НАТО на Восток, включая евроатлантические перспективы Украины

Политолог Виктор Таран предполагает, что инициативы по уменьшению напряжения на восточном фланге Альянса могут касаться трех направлений.

Вероятно, РФ предложила свои услуги в урегулировании этой проблемы путем, к примеру, своего возможного влияния на Беларусь. Манипулятивный ход. Сами создали проблему, сами будут делать вид, что ее решают", – поясняет политолог. "Первое – снижение военного давления. Пересмотр разрешенного количества войск на тех или иных участках. Причем речь не только о сухопутных войсках, но и о стратегическом вооружении – ракетах средней и малой дальности. Вторым предметом переговоров может быть ситуация с миграционным кризисом, искусственно созданным Россией с использованием белорусской территории

Третью тему, по его словам, анонсировала сама Россия. Она якобы хочет создать некую комиссию, которая, по замыслам Кремля, должна решать вопросы продвижения НАТО на Восток, включая евроатлантические перспективы Украины (которых, по мнению РФ, быть не должно).

"Но то, что мы сейчас слышим касательно этой идеи – исключительно российские желания. Белый дом не подтвердил вероятность создания подобной комиссии, – подчеркивает Виктор Таран. – Это как в анекдоте: если дипломат говорит "да", это значит "может быть", если "может быть" – это "нет". Ну, а прямого "нет" дипломат не скажет. Так вот, из того, что я услышал: может быть создана какая-то комиссия, которая может рассматривать вышеназванные вопросы. На языке дипломатии, по моему мнению, это значит "нет". Комиссия, возможно, появится, но точно не будет идти на поводу "хотелок" РФ".

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