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Зеленский считает, что аргументы Байдена не подействовали на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия шантажирует Запад скоплением войск у границ Украины

сегодня, 14:28
Автор:

Кравцев Сергей
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Скоплением войск у украинской границы Москва просто устраивает шантаж Украины и Запада, а переговоры президента Байдена и президента Байдена пока что не привели к тому, что угроза близи украинской границы исчезла. Как передает портал "Комментарии", такое мнение во время общения с корреспондентом издания "La Repubblica" высказал президент Владимир Зеленский, сообщает Офис президента.

Зеленский считает, что аргументы Байдена не подействовали на Путина

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский считает, что российский президент Путин дал команду – стянуть войска к украинской границе, чтобы повышать ставки на переговорах, устраивая шантаж не столько Украины, сколько коллективного Запада.

Президент считает, если количество российских военнослужащих у украинской границы продолжит увеличиваться, то тогда можно будет говорить, что в Кремле решили усилить шантаж, а, возможно, и вовсе приняли решение начать наступление на Украины или даже на весь регион. 

Зеленский отметил, пока что тех усилий, которые использует Запад, недостаточно для того, чтобы Путин вернулся к конструктивному диалогу и прогнозируемой политике. 

Также лидер украинцев высказал убеждение, что слов президента США Байдена об усилении санкционного давления на Россию оказалось недостаточно и Путин не отказался от своих планов. Это видно, по словам Зеленского, из того, что количество российских войск у украинской границы не уменьшается. Более того, почеркнул Владимир Зеленский, появился новый участок, где также возможна эскалация в Азовском море, там 70% акватории уже тотально контролируется Россией. Когда Россия перестанет провоцировать Украину, перестанем нарушать международное право, тогда можно будет сказать, что аргументы действительно оказались убедительными.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле заявили о втором раунде переговоров Путин-Байден.



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Источник: https://www.president.gov.ua/
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