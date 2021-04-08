Прямой демократии быть: Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

Украина сделала важный шаг в демократическом направлении. По сообщению вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, под законом об всеукраинском референдуме наконец-то появилась президентская подпись.



Зеленский подписал закон о референдуме. Фото: ОП

Как информирует политик, глава украинского государства Владимир Зеленский сделал все для того, дабы наладить прямой диалог народа с властью. Стефанчук считает, что документ должен быть опубликован на официальном веб-ресурсе президента уже сегодня.

При этом чиновник подчеркивает, что закон про референдум прошел длинный путь. Этот документ, по словам Стефанчука, является одним из тех, который обсуждали не только нардепы, но и общество, а также иностранные консультанты. Также документ получил одобрение со стороны Венецианской комиссии, которая отслеживает нарушения прав и свобод человека.

Комментируя важное событие, Руслан Стефанчук напоминает, что на всеобщее рассмотрение следует выносить исключительно важные вопросы, которые требуют безотлагательной реакции правительства. В целом же политик считает подписание закона вернувшейся возможностью для украинцев почувствовать, что именно народ распоряжается властью в стране — как это записано в Конституции.

Напомним, что бурное обсуждение в СМИ толкующий все тонкости референдума закон получил в самом начале 2021 года. Тогда же эксперты предоставили свое видение вероятных тем, вынесенных народом на обсуждении, и дали им свою оценку. Так, по мнению политолога Наталии Белоус, в Украине подобное "народовластие" способно повлечь за собой огромные манипуляции. При этом эксперт подчеркнула вероятное влияние, как России, так и Штатов на тематику и результаты любых референдумов. Подробнее о мнении специалиста вы можете узнать в нашем материале.

Ранее "Комментарии" сообщали о вероятном рассмотрении законопроекта о местных референдумах. Мы подробно поясняли, что подразумевает этот документ.

Также на портале мы рассказывали, собираются ли позволить народу решить вопрос Донбасса во время процедуры референдума.

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