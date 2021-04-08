Прямой демократии быть: Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме

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Вечканова Елена
Украина сделала
важный шаг в демократическом направлении. По сообщению вице-спикера Верховной
Рады Руслана Стефанчука, под законом об всеукраинском референдуме наконец-то
появилась президентская подпись.
Зеленский подписал закон о референдуме. Фото: ОП
Как информирует
политик, глава украинского государства Владимир Зеленский сделал все для того, дабы
наладить прямой диалог народа с властью. Стефанчук считает, что документ должен
быть опубликован на официальном веб-ресурсе президента уже сегодня.
При этом чиновник
подчеркивает, что закон про референдум прошел длинный путь. Этот документ, по словам
Стефанчука, является одним из тех, который обсуждали не только нардепы, но и
общество, а также иностранные консультанты. Также документ получил одобрение со
стороны Венецианской комиссии, которая отслеживает нарушения прав и свобод
человека.
Комментируя
важное событие, Руслан Стефанчук напоминает, что на всеобщее рассмотрение
следует выносить исключительно важные вопросы, которые требуют безотлагательной
реакции правительства. В целом же политик считает подписание закона вернувшейся
возможностью для украинцев почувствовать, что именно народ распоряжается
властью в стране — как это записано в Конституции.
Напомним, что
бурное обсуждение в СМИ толкующий все тонкости референдума закон получил в
самом начале 2021 года. Тогда же эксперты предоставили свое видение вероятных
тем, вынесенных народом на обсуждении, и дали им свою оценку. Так, по мнению
политолога Наталии Белоус, в Украине подобное "народовластие" способно повлечь
за собой огромные манипуляции. При этом эксперт подчеркнула вероятное влияние,
как России, так и Штатов на тематику и результаты любых референдумов. Подробнее
о мнении специалиста вы можете узнать в нашем материале.
Ранее "Комментарии"
сообщали о вероятном рассмотрении законопроекта о местных референдумах. Мы подробно поясняли, что подразумевает этот документ.
Также на портале
мы рассказывали, собираются ли позволить народу решить вопрос Донбасса во время процедуры референдума.
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